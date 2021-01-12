【國泰股價】國泰貨運推全球疫苗空運項目　疫苗儲運能力每日逾700萬劑

▲ 國泰貨運推出全球疫苗空運專案。

國泰航空 （00293） 宣布推出全球疫苗空運項目，國泰貨運董事歐永棠指，國泰擁有多達20架專用貨機，加上客機機隊的腹艙運力，建立起遍佈全球的貨運網絡。航空業即將參與歷來最大規模的醫療救助行動， 國泰已準備就緒積極參與及全力貢獻。

國泰今日股價反覆，今早低見7.13元，午後轉升0.3%，最新報7.18元，成交1639萬元。

國泰航空1月12日復飛前往倫敦希斯路航班，空勤人員改在荷蘭停留，詳情請按【下一頁】

國泰貨運正逐步推出針對疫苗運輸的新一代追蹤系統「智貨查」，利用低耗電的藍芽裝置隨時追縱疫苗貨品的近實時溫度、濕度及定位等環境參數，使托運人和貨運代理能實時得知疫苗的狀態，並確保疫苗處於特定的溫控環境。

此外，配備「智貨查」系統的疫苗運輸過程會由一支新組建的貨務運控中心團隊24小時無間斷監察。該專業團隊設在香港國泰貨運站，能適時指示機坪和貨倉 的操作人員採取行動，確保嚴格遵守各種疫苗不同的儲運要求。 歐永棠預計，服務將於今年第一季逐步推出，會免費為所有2019冠狀病毒病的疫苗運輸提供這項增值服務。

歐永棠續稱，已將國泰貨運站的疫苗儲運能力增至每日逾700萬劑， 並將有新的凍倉投入服務，進一步將每日處理能力額外提高160 萬劑。

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編輯：陳健婷