【盈富基金】恒指公司：能提供訂製指數方案　應付可投資限制

▲ 因應美國制裁個別中資股措施，恒指公司稱能提供訂製指數方案

美國制裁涉嫌與中國軍方關連的中資股，由道富環球管理的盈富基金 （02800） 宣布停止再買入受制裁實體，並指與恒生指數表現或有追縱誤差。恒生指數公司回應本報查詢時稱，因應近日市場發展，了解到有客戶由於需要符合相應法規，在投資或管理香港股票產品時遇上可投資性限制，會保持與客戶溝通，就相關情況探討及提供訂製指數方案選擇，從而令客戶符合相關法規。

盈富基金披露基金不適合美國人士投資，David Webb建議換走道富，可見【下一頁】

恒生指數公司續指，公司提供一系列股票市場指數，綜合反映市場不同方面的表現，會持續與客戶溝通，了解他們產品潛在的可投資性。

MSCI、富時羅素等國際指數公司近期將中移動 （00941） 等受美制裁公司剔出國際指數系列，恒指公司早前指，暫無計劃更改成份股。

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編輯：麥德銘