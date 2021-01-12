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【新年優惠】Mira Place購物美食優惠低至3折　打造如意風車海吸客

商業 15:17 2021/01/12

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Mira Place美麗華廣場將於1月26日至2月25日，呈獻「如意風車海」新年裝置，新春購物及美食優惠低至3折。（Mira Place提供圖片）

農曆新年將至，Mira Place美麗華廣場將於1月26日至2月25日，呈獻「如意風車海」新年裝置，帶來三大打卡位，更大派節日限定環保小風車。此外，商場商戶提供新春購物及美食優惠低至3折。

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精選購物優惠包括RICCINI羊絨混羊毛披肩3折HK$399、Lee男女裝經典牛仔褲34折HK$299、American Eagle精選產品低至7折、無印良品男女裝有機棉彈性牛仔褲8折等。美食優惠包括莆田新春吉祥套餐及鴻運套餐預訂88折、Turning Point by Coffee ART Canapes Combo 86折HK$118等。
 
Mira Place會員更可憑消費HK$1=1分，換領獨家賀年禮品包括國金軒黑松露純素蘿蔔糕、翠亨邨金牌乳豬派對套餐及Mira Place花開富貴利是封等。

「如意風車海」新春裝置以大紅和粉紫色為主調，更特設三大打卡位，包括高達六米的如意風車塔，及由近200個紙風車組成的浪漫絢麗風車海和持續幸福風車鞦韆，以環保紙材製造，不同形狀的風車優雅別緻。2月11日（年三十）及14日（情人節）更會有型男登場，大派由FSC紙製成的環保小風車送上祝福。

【新年優惠】餐廳變陣搶賀年糕點商機　蘿蔔糕年糕低至75折

責任編輯：朱悅瀅

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