【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜

▲ MeWe在本港掀起熱潮。

網上掀起「社交移民潮」，被視為特朗普支持者陣地、右翼社交媒體Parler相繼遭Google、蘋果下架。外媒報道，大批特朗普支持者湧入MeWe、Gab等新興平台。MeWe表示，自周六以來平均每日新增40萬用戶，目前其用戶已超過1400萬。

因大量新用戶湧入，MeWe系統周六一度死機。MeWe解釋，因近期大量新成員加入，並上載相片及影片，導致系統無法負荷，目前已經恢復正常。

WhatsApp更新條款掀社交移民潮 Facebook：WhatsApp不會將用戶聯絡人名單共享，詳情請按【下一頁】

另外為對抗Facebook網絡霸權，加上Whatsapp要求用戶同意WhatsApp與Facebook（FB）共享用戶資訊，不少用戶棄用Facebook及旗下社交及通訊程式。

MeWe在本港掀起熱潮，一度登上本港下載榜榜首，至今仍僅次Signal排名第二。MeWe標榜免費、無廣告及不會向第三方洩露資料。MeWe創辦人Mark Weinstein早前更親自發文歡迎香港人使用MeWe，強調MeWe沒有政治傾向和審查。

MeWe於近日推出網頁繁體中文介面，用戶在「頭像」、「設定」、「語言」選擇「中文（香港）」即可完成設定。但需留意，目前暫時只是網頁版支持中文，手機版尚需等待。

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編輯：陳健婷