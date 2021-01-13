【大行點睇】債息上揚帶動美匯指數重回90水平　大摩一改唱淡　美元可博反彈？

美國10年期國債孳息率上周突破1厘，加上預期美國將再推出大規模財政刺激措施，利好美元匯價，代表美元兌一籃子貨幣的美匯指數本周重上90水平。一直看淡美元的大摩一改唱淡，並對美元持中性看法。

大摩宏觀策略全球主管Matthew Hornbach認為，由於財政政策、財政政策以及通脹前景的不確定性， 我們不再預期美元貶值。同時在刺激性政策推出可能性上升、以及市場對美元信心增強的情況下，策略師指他們正在尋高美元看漲訊號。

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不過的美國經濟學家、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）近期接受訪問時再次強調看淡美元，指美國經常帳出現赤字、歐元強勢，最重要是聯儲局維持零利率，因此預期美滙指數今年將再跌15%至20%。

羅奇還指，市場過於依賴聯儲局貨幣政策，認為將利率維持在零水平，就能防止經濟再次陷入衰退，但他認為在持續封鎖措施與疫情影響下，美國今年第一季度經濟將重新陷入低迷，預期是中單位數字收縮。

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編輯：李勝男