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美國2大猩猩感染新冠肺炎 出現鼻塞及咳嗽症狀

環球政經 15:17 2021/01/12

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新冠肺炎疫情持續，除了人類受感染，也有零星動物感染個案出現。加州聖地亞哥動物園中多隻大猩猩確診感染新冠病毒，相信是全球首宗人猿感染病例。

【新冠肺炎】教宗方濟各私人醫生病逝 死於新冠肺炎併發症：【下一頁

據美聯社報道，聖地亞哥野生動物園發言人周一（11日）表示，動物園有8隻大猩猩出現新冠肺炎症狀，有2隻大猩猩新冠檢測呈陽性，員工推斷所有的大猩猩應該都感染了新冠肺炎。

【新冠肺炎】有別南非與英國 日本出現全新變種病毒：【下一頁


聖地亞哥動物園野生動物園的執行總裁Lisa Peterson在聲明中指受感染大猩猩鼻塞和咳嗽之外，狀況正常，暫時被集體隔離。

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責任編輯：翁嘉陽

 

美國 動物園 鼻塞 咳嗽 新冠肺炎疫情

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