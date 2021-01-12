美國2大猩猩感染新冠肺炎 出現鼻塞及咳嗽症狀

新冠肺炎疫情持續，除了人類受感染，也有零星動物感染個案出現。加州聖地亞哥動物園中多隻大猩猩確診感染新冠病毒，相信是全球首宗人猿感染病例。

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據美聯社報道，聖地亞哥野生動物園發言人周一（11日）表示，動物園有8隻大猩猩出現新冠肺炎症狀，有2隻大猩猩新冠檢測呈陽性，員工推斷所有的大猩猩應該都感染了新冠肺炎。

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聖地亞哥動物園野生動物園的執行總裁Lisa Peterson在聲明中指受感染大猩猩鼻塞和咳嗽之外，狀況正常，暫時被集體隔離。

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責任編輯：翁嘉陽