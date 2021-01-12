【內險股】野村：經濟復甦料中資金融股值得重估　中國太平現飈11%

▲ 野村發表報告指出，今年是復甦之年，認為內地金融股值得重新評級。

野村發表報告指出，今年是復甦之年，認為內地金融股值得重新評級，看好內險股及內銀股，相信它們能受惠市場利率上升，首選平安 （02318） 及招行 （03968） 。野村又指，中國太平 （00966） 、新華保險 （01336） 、中國太保 （02601） 、中國人壽 （02628） 、建行 （00939） 及工行 （01398） H股提供極有吸引力的風險回報。

內險股造好，中國太平飈11%，最新報15.54元；中國太保升4.5%，報36.1元；平保現升3.4%，報97.3元。

野村指出，有利的利率前景及保險銷售復甦，內險企業的基本因素已觸底，預期今年經營環境改善的情況會像2017年般，但受汽車保險改革影響，財險企業仍會在逆風中掙扎。

內銀方面，野村較早前預期今年淨息差將會收窄，惟目前估計淨息差收窄的壓力將減少，而且市場對內銀讓利的憂慮逐漸舒緩，相信內銀基本面將在今年恢復。該行指出，盡管LPR對抵押貸款借貸利率帶來重新定價壓力，但由於新的貸款結構得到改善，以及由於市場利率趨於穩定，改善生息資產的回報，相信淨息差收窄的壓力將減少。

不過，該行指出，考慮刺激計劃退出，不良貸款率和資產違約風險可能繼續上升，但預期內銀淨利潤今年將谷底反彈，另外派息政策亦是市場的焦點之一。

內險股及內銀股最新目標價一覽

股份 評級 目標價（元） 目標價變化（%） 平安 （02318） 買入 114.68 +0.9% 中國太保 （02601） 買入 39.98 +9.6% 中國太平 （00966） 買入 18.66 +3.1% 中國人壽 （02628） 買入 23.41 -0.5% 農行 （01288） 買入 3.53 +2.7% 招行 （03968） 買入 62 +7.7%

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編輯：吳敏芳