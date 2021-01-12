【新冠肺炎】世衛：2021年難達群體免疫　望疫苗能在2月送抵全部國家

新冠肺炎在全球超過9000萬人確診，世界衛生組織（WHO）在周一（11日）的記者會提到，儘管全球各國開始展開疫苗接種計劃，但要達致群體免疫還需要一段時間，而且不會在2021年發生。

自英國去年12月開始為國民接種新冠疫苗，成為全球首個展開大規模接種的國家後，至少有30個國家已展開新冠疫苗接種計劃。世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示：「我們將不會在2021年達到群體免疫，或者任何程度的人口免疫。」她提醒民眾就算部分地區有免疫群體，也不足以保護全世界的人。斯瓦米納坦強調現有防疫措施在疫情完結前同樣重要，例如保持社交距離、勤洗手及佩戴口罩等。她讚揚了科學家在研發疫苗方面的驚人進展，指他們除了研發新冠疫苗外，還成功研發更多疫苗對抗變種病毒。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「疫苗接種計劃需要時間。」斯瓦米納坦呼籲人們耐心等待疫苗，因為不單只數百萬劑量，而是數億十億計的劑量。

【疫苗接種】英國增設7個大型注射疫苗中心 冀加快接種速度 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）呼籲世界各國在接下來的100天讓所有前線醫護人員及高位群組接種疫苗，並強調所有政府、藥廠、來自不同社會及宗教的領袖必須同心合力，使全球最大的疫苗接種計劃成功實行。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機