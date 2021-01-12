【拜登就職】傳將再有暴亂 拜登指不怕到國會宣誓

美國國會經過點票後，正式確認拜登獲得足夠選舉人票，拜登當選下屆美國總統。外界擔心上周美國總統特朗普支持者，非法闖入華盛頓國會山莊暴亂事件重演。拜登周一（11日）表明不害怕到國會宣誓就職，表示會向對民眾生命安全造成威脅、煽動暴亂的人作出追究。美國總統就職委員會表示，拜登就職典禮主題是「美國團結」，屆時美國三位前總統將會出席。

拜登周一接種第二劑新冠疫苗後，向記者表示自己不害怕到國會宣誓就職。他又說最重要的是，向那些煽動暴亂，及威脅民眾生命的人作出追究。拜登亦認為這是國會共和、民主兩黨多數人的共識。

伊萬卡據報竟想出席拜登就職典禮 惹特朗普震怒 【下一頁】

總統就職委員會宣佈，拜登1月20日的就職典禮主題是「美國團結」。表示國家在經歷史無前例的危機和分裂後，就職典禮主題反應國家新旅行的開始。希望能將美國凝聚一起，重拾美國的靈魂，開闢通往更光明未來的道路。

委員會指拜登就職後，將會和夫人、新任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婦，一同前往阿靈頓（Arlington） 公墓，向無名英雄墓獻上花圈。屆時3位美國前總統，包括奧巴馬（Barack Obama） 、喬治布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）亦會在場。

特朗普拒絕出席拜登就職典禮 彭斯據報照去 【下一頁】

特朗普早前已經表明不會出席就職典禮，副總統彭斯(Mike Pence) 則表示會出席，但未知是否會參與獻花圈環節。

美國國防部指當日將部署1.5萬名國民警衛軍，到華盛頓協助維持秩序。

責任編輯：李俊儀