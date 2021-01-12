  • 15°C
香港時間 : 2021112日 (二) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登就職】傳將再有暴亂 拜登指不怕到國會宣誓

環球社會熱點 14:13 2021/01/12

分享：

美國國會經過點票後，正式確認拜登獲得足夠選舉人票，拜登當選下屆美國總統。外界擔心上周美國總統特朗普支持者，非法闖入華盛頓國會山莊暴亂事件重演。拜登周一（11日）表明不害怕到國會宣誓就職，表示會向對民眾生命安全造成威脅、煽動暴亂的人作出追究。美國總統就職委員會表示，拜登就職典禮主題是「美國團結」，屆時美國三位前總統將會出席。

拜登周一接種第二劑新冠疫苗後，向記者表示自己不害怕到國會宣誓就職。他又說最重要的是，向那些煽動暴亂，及威脅民眾生命的人作出追究。拜登亦認為這是國會共和、民主兩黨多數人的共識。

伊萬卡據報竟想出席拜登就職典禮 惹特朗普震怒 【下一頁】

總統就職委員會宣佈，拜登1月20日的就職典禮主題是「美國團結」。表示國家在經歷史無前例的危機和分裂後，就職典禮主題反應國家新旅行的開始。希望能將美國凝聚一起，重拾美國的靈魂，開闢通往更光明未來的道路。

委員會指拜登就職後，將會和夫人、新任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婦，一同前往阿靈頓（Arlington） 公墓，向無名英雄墓獻上花圈。屆時3位美國前總統，包括奧巴馬（Barack Obama） 、喬治布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）亦會在場。

特朗普拒絕出席拜登就職典禮 彭斯據報照去 【下一頁】

特朗普早前已經表明不會出席就職典禮，副總統彭斯(Mike Pence) 則表示會出席，但未知是否會參與獻花圈環節。

美國國防部指當日將部署1.5萬名國民警衛軍，到華盛頓協助維持秩序。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒
今日
【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒
【國會暴亂】FBI料拜登就職再有暴亂 特朗普頒華盛頓緊急狀態
今日
【國會暴亂】FBI料拜登就職再有暴亂 特朗普頒華盛頓緊急狀態
【國會暴亂】特朗普遭封鎖 澳洲署理總理斥Twitter雙重標準
今日
【國會暴亂】特朗普遭封鎖 澳洲署理總理斥Twitter雙重標準
【國會暴亂】共和黨領袖認為特朗普需負責 惟非罪魁禍首
今日
【國會暴亂】共和黨領袖認為特朗普需負責 惟非罪魁禍首
【國會暴亂】特朗普内閣跳船 代理國土安全部長請辭
今日
【國會暴亂】特朗普内閣跳船 代理國土安全部長請辭
選舉 國防 美國國會 美國國防部 特朗普 賀錦麗 克林頓 拜登 彭斯 奧巴馬

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國會暴亂】阿諾舒華辛力加狠批 暴徒猶如納粹份子
【國會暴亂】阿諾舒華辛力加狠批 暴徒猶如納粹份子
【移民澳洲】避風港簽證僅3千港人受惠 議員促永久收留身在澳洲者
【移民澳洲】避風港簽證僅3千港人受惠 議員促永久收留身在澳洲者
【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
【國會暴亂】特朗普姪女：特朗普情緒不穩 應立即遭罷免
【國會暴亂】特朗普一家開心睇直播捱轟 長子急刪片
【國會暴亂】特朗普一家開心睇直播捱轟 長子急刪片
土耳其政府帶頭棄用WhatsApp 本土通訊程式下載飆
土耳其政府帶頭棄用WhatsApp 本土通訊程式下載飆
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間14:00）