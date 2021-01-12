【生物科技股】百濟神州與諾華達合作飆逾1成 亞盛、信達等生科股齊急升

▲ 百濟神州與跨國藥廠諾華達成合作，股價飆逾1成。

百濟神州 （06160） 披露，與跨國藥廠Novartis（諾華）就授權諾華在多個國家開發、生產和商業化百濟神州的抗PD-1抗體百澤安（替雷利珠單抗）達成合作與授權協議，授權區域包括美國、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、英國、挪威、瑞士、 冰島、列支敦士登、俄羅斯和日本。

百濟神州今日股價急升，早市曾高見187.9元，升15%，午後最新仍升13%，報184.7元，成交2.4億元。

根據合作與授權協議，百濟神州將獲得諾華6.5億美元的預付款，並在達到藥政里程碑事件後有資格獲得至多13億美元的里程碑付款，在達到銷售里程碑事件後有資格獲得至多2.5億美元的里程碑付款，另有資格獲得百澤安授權區域未來年度淨銷售額的20%至30%的分級特許使用費。

其他生物科技股也造好，邁博藥業 （02181） 最新仍升兩成，雲頂新耀 （01952） 、亞盛醫藥 （06855） 升一成，康希諾 （06185） 升近9%，信達生物 （01801） 升逾6%。

信達生物亦披露，與禮來製藥共同開發的創新PD-1抑制劑達伯舒（信迪利單抗注射液）用於治療二線鱗狀非小細胞肺癌的新適應症申請獲國家藥品監督管理局受理。

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編輯：陳健婷