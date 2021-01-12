  • 15°C
香港時間 : 2021112日 (二) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生物科技股】百濟神州與諾華達合作飆逾1成 亞盛、信達等生科股齊急升

當炒股 13:47 2021/01/12

分享：

百濟神州與跨國藥廠諾華達成合作，股價飆逾1成。

百濟神州 （06160） 披露，與跨國藥廠Novartis（諾華）就授權諾華在多個國家開發、生產和商業化百濟神州的抗PD-1抗體百澤安（替雷利珠單抗）達成合作與授權協議，授權區域包括美國、加拿大、墨西哥、歐盟成員國、英國、挪威、瑞士、 冰島、列支敦士登、俄羅斯和日本。

百濟神州今日股價急升，早市曾高見187.9元，升15%，午後最新仍升13%，報184.7元，成交2.4億元。

根據合作與授權協議，百濟神州將獲得諾華6.5億美元的預付款，並在達到藥政里程碑事件後有資格獲得至多13億美元的里程碑付款，在達到銷售里程碑事件後有資格獲得至多2.5億美元的里程碑付款，另有資格獲得百澤安授權區域未來年度淨銷售額的20%至30%的分級特許使用費。

其他生物科技股也造好，邁博藥業 （02181） 最新仍升兩成，雲頂新耀 （01952） 、亞盛醫藥 （06855） 升一成，康希諾 （06185） 升近9%，信達生物 （01801） 升逾6%。

信達生物亦披露，與禮來製藥共同開發的創新PD-1抑制劑達伯舒（信迪利單抗注射液）用於治療二線鱗狀非小細胞肺癌的新適應症申請獲國家藥品監督管理局受理。 

相關文章：

【異動股】開拓醫藥抗癌藥可抑制新冠男患者轉重症　股價曾升兩成

【藍籌股王】藥明生物大股東近1年狂套逾340億 主席接連減持 無礙股價創新高

編輯：陳健婷

資料提供 : 即時新聞頻道, 即市財經, 股市

港股 生物科技 雲頂新耀—B（01952） 百濟神州（06160） 信達生物（01801）

上一篇文章

【香港疫情】消息：今日新增逾60宗確診個案　較昨日再度回升

下一篇文章

【WhatsApp更新】WhatsApp更新條款掀社交移民潮　Facebook：WhatsApp不會將用戶聯絡人名單共享
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】騰訊ADR阿里美股靠穩　惟恒指夜期收市跌150點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR阿里美股靠穩　惟恒指夜期收市跌150點（不斷更新）
【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資　Webb建議換走道富（第二版）
【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資　Webb建議換走道富（第二版）
【蘋果股價】iPhone SE 3據報4月推出
【蘋果股價】iPhone SE 3據報4月推出
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【美股期貨】美股期貨回穩　道指期貨微升10點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨回穩　道指期貨微升10點（不斷更新）