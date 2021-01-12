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【國會衝擊】企業避險？ PayPal封一眾籌平台　美企暫停向部份共和黨議員捐款

商業 14:20 2021/01/12

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上周美國國會的衝擊事件引發不少後遺症，外電報道，PayPal稱已封鎖一個眾籌平台「GiveSendGo」；因該平台被指為有份參與上周美國國會衝擊的人士籌款。

【一文看清封殺特朗普措施】各大科技平台聯手封殺特朗普　線上支付公司PayPal、Stripe也加入

PayPal又指已關閉Ali Alexander的帳戶，Ali Alexander被指是美國國會外示威活動的策劃人之一；PayPal日前亦已凍結了特朗普帳戶的資金。

美國國會的衝擊事件發生後，不少企業均盡快劃清界線，希望不被牽連其中。有多間美國企業稱，將不向曾投票反對確認拜登當選總統程序的共和黨議員捐款。參與此行動的美國企業包括亞馬遜、AT&T公司、美國運通及Airbnb等。

陶氏公司（Dow Inc. ）更表示，該些共和黨議員將在整個任期內，不會獲得其捐款，參議員每一任期為6年。亞馬遜則指，在決定是否繼續捐款前，會「直接與我們先前支持過的議員」討論相關事項。另亦有部分企業將同時暫停對兩黨的捐款。

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責任編輯：葉泳珊

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