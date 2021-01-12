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【第四波疫情】佐敦劏房廈爆疫 兩周累計11人確診

環球政經 15:10 2021/01/12

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本港確診數字稍稍回落至昨日41宗，不過就出現了新染疫群組 , 最新是佐敦新填地街26號一幢唐樓，一天新增7確診者, 年齡介乎19至68歲的女病人, 該幢唐樓只有7個單位, 其中5個單位已有人確診, 過去兩周累計已有11確診, 該唐樓已列為強制檢疫大廈。

跟26號唐樓相連、新填地街20 號唐樓有一名中九龍幹線中段隧道工人染疫。 該兩幢唐樓均有不少劏房, 渠管接駁混亂, 有傳媒將26號唐樓外牆相片給測量師看, 指26號唐樓渠管接駁混亂, 疑有傳播風險。

【新冠肺炎】林鄭月娥：免費疫苗接種屬個人自願　無意提供金錢誘因 【下一頁

【新冠肺炎】有別南非與英國　日本出現全新變種病毒 【下一頁

中九龍幹線中段隧道工程地盤有工人確診,  該地盤屬路政署轄下，有300多名工人, 今周日有1名工人確診，6名工人初步確診，地盤有貨櫃讓工人換衫，相信工人工作時未必未戴好口罩。於本月3日至9日曾在工地逗留兩小時人士,都要強制檢測。早前日出康城/啟德地盤爆疫, 至今月11日已有74人確診。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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