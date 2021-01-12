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【社交移民潮】WhatsApp更新條款掀社交移民潮　Facebook：WhatsApp不會將用戶聯絡人名單共享

Hot Talk 13:29 2021/01/12

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FB大中華總裁指，WhatsApp不會將用戶的聯絡人名單與第三方分享，包括Facebook。

WhatsApp更新私隱條款引發通訊程式大遷徏，Fackbook（美：FB）大中華區總裁梁幼莓澄清指，用戶與任何人之間的訊息完全受端對端加密技術保障，WhatsApp亦不會將用戶的聯絡人名單與第三方分享，包括Facebook。

WhatsApp出新招留客【下一頁】

梁幼莓指，WhatsApp私隱條款更新內容只是關乎商業通訊，讓用戶提早知道將來使用WhatsApp商業通訊的商戶可選用Facebook寄存服務。

Whatsapp上周五宣布，強制用戶於2月8日前同意將電話號碼與Facebook共用後，引起牽連大波。近日Whatsapp用戶更大量流失至Signal、Telegram等競爭對手。

Facebook周一股價挫逾4%。

相關文章：【WhatsApp爭議】Elon Musk籲轉用Signal　市場炒錯股呢隻飈升5倍？

相關文章：【美股焦點】Facebook被控違反反壟斷法　或被迫出售WhatsApp及Instagram

 

編輯：陳韻妍

 

美股 Telegram Facebook（美：FB） Facebook WhatsApp
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