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【國會暴亂】特朗普内閣跳船 代理國土安全部長請辭

環球政治 13:43 2021/01/12

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國會暴亂發生後多名特朗普内閣閣員請辭，包括美國代理國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）。

美國上周發生國會暴亂，有支持美國總統特朗普的示威者闖入國會山莊。特朗普被指於國會暴亂中煽動示威者。國會暴亂發生後多名特朗普内閣官員「跳船」走人，美國代理國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）周一（11日）亦宣布請辭。

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美媒引述沃爾夫於辭職信中表示，他原計劃留於國土安全部，直至特朗普（Donald Trump）政府任期結束。但他指出法院的裁決質疑其代理一職的合法性，外界的關注更影響部門在移交權力時期的工作，他才決定請辭。

美國前國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）及上一任代理國土安全部長麥卡利南（Kevin McAleenan），都相繼於2019年辭職。沃爾夫同年11月起接任代理國土安全部長職位。

報道指沃爾夫於國會暴亂發生後，曾敦促特朗普等人譴責國會暴亂的示威者。沃爾夫更已指示美國特勤局提前啟動國家特殊安全事件行動，為下周三（20日）的拜登（Joe Biden）總統就職典禮做準備。

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美國俄勒岡州波特蘭市去年8月爆發衝突，特朗普（Donald Trump）其後提名沃爾夫出任國土安全部長。參議院一直未有確認提名，導致沃爾夫未能「坐正」。當沃爾夫呼籲譴責示威者後，白宮撤回對沃爾夫的提名。

特朗普内閣已有3名閣員於國會暴亂發生後請辭，包括沃爾夫、前教育部長德沃斯（Betsy DeVos）及前運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）。趙小蘭亦是參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的妻子。

責任編輯：鄭錦玲

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