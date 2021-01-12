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【國會暴亂】特朗普據報私下認錯 共和黨領袖指非罪魁禍首

環球社會熱點 18:37 2021/01/12

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美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指煽動支持者闖入國會山莊，最終演變為國會暴亂並造成5人死亡。美國眾議院隨即提交彈劾特朗普草案，部分共和黨議員亦倒戈譴責特朗普。據外媒報道，共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）向黨員表示，特朗普需要為國會暴亂負上部分責任，但非罪魁禍首。

民主黨眾議員啟動彈劾程序 料最快周三表決 【下一頁】

美國全國廣播公司（NBC） 引述兩名消息人士指， 眾議院領袖麥卡錫於周一曾向黨員表示，特朗普要為上周三發生的國會暴亂負上部分責任，更不排除支持譴責特朗普行為的議案。

此外，特朗普周日亦向麥卡錫承認，稱自己就國會暴亂有部分責任，麥卡錫其後亦向黨員傳達特朗普感受。麥卡錫雖然認為特朗普要為暴亂負上責任，但認為他不是國會暴亂的罪魁禍首。麥卡錫周一向黨員發信，信件提及反對彈劾特朗普，直言會破壞國家團結，甚至帶來負面影響。

特朗普彭斯據報和好如初 同回顧4年任期成就 【下一頁】

他在信件中提出4項有關整頓國會暴亂的可行方案，包括為事件召開兩黨調查委員會、改革選舉人票統計法，以及立法提高選民未來對選舉的信心等。方案均未有直接針對特朗普。

在國會暴亂發生後，副總統彭斯（Mike Pence）拒絕引用美國憲法第25條修正案罷免特朗普，民主黨人決定籌備並向眾議院提交彈劾特朗普草案。

責任編輯：郭麗明

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