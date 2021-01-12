【CES 2021】美國消費電子展正式開幕　自動駕駛領域技術商爭相亮相

▲ 美國消費電子展（CES）2021 正式開幕，雖然今年因為疫情關係，移師到網上舉行，但亦無礙自動駕駛領域方面展商參展意欲。資料顯示，CES 2021將展出自動駕駛等44個科技領域展品。

美國消費電子展（CES）2021 正式開幕，雖然今年因為疫情關係，移師到網上舉行，但亦無礙自動駕駛領域方面展商參展意欲。資料顯示，CES 2021將展出自動駕駛等44個科技領域展品。

據CES主辦方美國消費者科技協會（CTA）行政總裁Gary Shapiro 表示，CES 2021展會相比以往規模可能較小，但仍吸引383家車輛技術企業及15萬參加者。

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General Motors：新能源車型Lyriq確認展出

CES 2021中，美國通用汽車（General Motors）將會公開大量關於雪佛蘭（Chevrolet）和凱迪拉克（Cadillac）電動車的消息。今年CES Cadillac旗下新能源車型Lyriq將確認展出。

Cadillac Lyriq配備Super Cruise（超級巡航）自動駕駛技術，可達L2自動輔助駕駛能力。當 Super Cruise模式運行時，方向盤頂部的彩色LED光帶會亮，駕駛可透過這條LED光帶的顏色判斷車輛行駛狀態。另外Chevrolet Blot電動多功能車型，以及採用「插電混合動力技術」的電動皮卡亦將公布。

▲ 今年CES Cadillac旗下新能源車型Lyriq將確認展出。（Cadillac官方網站圖片）

元戎啟行：L4自動駕駛引擎DeepRoute-Engine

CES 2021中，L4 自動駕駛解決方案提供商元戎啟行將展示最新研發的推理引擎DeepRoute-Engine。該引擎是針對L4級自動駕駛深度學習模型研發，實現比開源深度學習框架平均高6倍的推理速度，大幅提升自動駕駛的運算效率。讓L4自動駕駛的感測模組可運行在低成本、低功耗的運算平台。

根據元戎啟行與曹操出行合作的自動駕駛車型 - 幾何A的實車測試，元戎啟行的自動駕駛系統，每行駛100公里只消耗1度電。該耗電量還包括了車內負載2人，空調開啟，以及傳感器風阻對能量的耗費。

除此之外，DeepRoute-Engine 還針對不同品牌的運算平台設計客製內核程序，用以執行所需的大量並行運算。DeepRoute-Engine 目前支援包括 AMD、Nvidia、英特爾等 GPU，以及華為車載運算平台。

Moblieye：自動駕駛、MaaS 雙引擎

去年CES，Mobileye已宣布與上海汽車集團和南韓大邱廣域市合作，雙方將會在高級駕駛輔助系統（ADAS）和行動出遊即服務（MaaS）領域合作。今年Mobileye將公布最新業務進展和產品。

根據Intel官網資料，Moblieye將舉行新聞發表會，公布自動駕駛和出遊即服務（MaaS）領域戰略、業務進展和最新成果，並發表自動駕駛全新產品。

屆時，Mobileye公司CEO Amnon Shashua教授還將在線帶領參觀者參觀他的車庫實驗室，了解先進駕駛輔助系統與公司的自動駕駛技術之間獨特的相互作用，以及與Mobileye公司戰略的關聯。

▲ 自動駕駛技術公司Mobileye將公布最新業務進展和產品。（Mobileye官方網站圖片）

速騰聚創：量產版車規級 MEMS 固態雷射雷達駕到

自2018年以來，RoboSense每年都會在拉斯維加斯 CES 現場發表並展示最新版車規等級 MEMS 固態雷射雷達。

而今年，速騰聚創將在CES 2021展示最新車規級高性能MEMS固態雷射雷達RS-LiDAR-M1 量產版，體積和功耗再度縮減，測距能力達150m@10%，解析度為平均 0.2°×0.2°，兼具抗強光干擾與抗多雷達對射干擾能力。

去年7月開始，M1 連續獲得全球多個量產車型定點合作訂單，其中首個定點來自北美車企，去年12月批量出貨，成為全球首款批量交付的車規級MEMS固態雷射雷達。

▲ RoboSense將展示最新版車規等級 MEMS 固態雷射雷達。（Twitter圖片）

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責任編輯：李彥煒