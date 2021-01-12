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【新股消息】LEGION CONSO 2129超購逾442倍 中籤率僅1% 暗盤升27.5%

股樓投資 13:35 2021/01/12

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新加坡物流服務供應商LEGION CONSO（新上市編號：02129）將於明日掛牌，其公開發售部份錄得超額認購442.37倍，中籤率僅1.09%，經重新分配後，公開發售股數增至50%。

至於LEGION CONSO上市前暗盤表現，根據輝立交易平台顯示，該股暗盤高開50%報0.6元，收市報0.51元，較招股價0.4元升27.5%，以每手5,000股計，一手帳面賺550元。

市傳攜程上半年來港第二上市　集資最少78億元　公司：不予置評，想知詳情請按：【下一頁】

此外，該股以招股下限0.4元定價，其招股價介乎每股0.4至0.52元，一手5,000股，周三（13日）掛牌；豐盛融資為獨家保薦人。

LEGION CONSO是次集資所得，其中42.6%將用於策略性收購；39.7%將用於擴充貨車運輸服務分部的車隊及相關勞工資源；6.1%將用於增加及鞏固公司貨運代理服務分部；11.1%將用於購買一套會計及營運系統及增加相關勞工資源；以及餘下0.5%將用作營運資金及其他一般企業用途。

延伸閱讀：回顧至今已回流港股第二上市的股份有那些

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記者：張以正

LEGION CONSO（02129） 港股
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