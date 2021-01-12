【Bitcoin】新債王岡拉克：比特幣正處於泡沫領域　「有時候人們只蜂擁地擠在船的一邊」

▲ 新債王岡拉克稱，市場現時對bitcoin的看法過於樂觀，情況就像美元一樣。

Bitcoin比特幣上周五升見41,800美元後急挫，更一度跌至近3萬美元關。有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告，bitcoin正處於泡沫領域，並指自己不喜歡目前已颷高的bitcoin。

岡拉克接受CNBC訪問時表示，bitcoin經過最近數個月瘋狂上漲後，對他來說，bitcoin可能已變得過熱。bitcoin上月彈高75%，自去年4月以來累漲380%。

Bitcoin周一曾跌穿33000【下一頁】

他稱，市場現時對bitcoin的看法過於樂觀，情況就像美元一樣，雖然自己自2017年1月以來已非常看淡美元，但看法已轉向中性，因市場對美元下跌達成了共識。

「有時候人們只蜂擁地擠在船的一邊，這樣船便不能好好前行，情況就像目前的bitoin牛市看法。」

據coindesk報價，截至下午1時，bitcoin回升至約35426美元。環球央行去年大舉放水，加上機構投資者愈益接受bitcoin，不少著名投資者如Bill Miller都相信bitcoin仍有空間攀高，但價格波動性料持續。

高盛指，Bitcoin難取代黃金【下一頁】

岡拉克指，bitcoin每年供應量增長少於2%，需求增長明顯快於供應，成為bitcoin價格颷升的動力，只要供不應求持續，bitcoin價格只會繼續向上。

相關文章：【Bitcoin】摩通加入唱好 比特幣長綫看14.6萬美元

編輯：陳韻妍