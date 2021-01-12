【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒

美國大選結果塵埃落定，美國國會經點票後正式確認拜登有足夠的選舉人票，拜登當選下屆美國總統。美媒報道指，繼美國副總統彭斯表示，會出席拜登總統就職典禮後，美國總統特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）據報為了自己的政治生涯，竟然決定出席拜登總統就職典禮。報道指，特朗普對伊萬卡的決定十分憤怒，形容是伊萬卡一生最差的決定。

《每日郵報》報道引述消息人士指，伊萬卡憂慮自己的政治生涯出現危機，希望藉著出席拜登的就職典禮，挽回其形象。

特朗普據報認為，在他正面臨彈劾時，伊萬卡卻為了保住自己的政治生涯，參與拜登的就職典禮，此舉讓特朗普大失所望。特朗普認為，在此時全家人應團結一致，陪伴他面對困境。

FBI料拜登就職再有暴亂 特朗普頒華盛頓緊急狀態 【下一頁】

報道指，特朗普指出，伊萬卡可能會因出席拜登的就職典禮，而失去數以千計的支持者，並形容這將是她一生最差的決定。

特朗普早前已於社交媒體Twitter發文宣布，他不會出席拜登的就職典禮。拜登隨即對特朗普的決定表示歡迎，形容特朗普缺席是一件好事（a good thing），表示這是他們少數能夠達成共識的事之一。拜登更批評特朗普使國家蒙羞，稱特朗普不配擔任總統職務。

根據美國多年以來的不成文傳統，大多數卸任總統都會出席新一任總統的就職典禮，作為兩任政府和平移交權力的象徵。由於特朗普是次明確表態拒絕出席，他將成為美國史上第四位拒絕出席繼任者就職典禮的總統。

責任編輯：林嘉莉