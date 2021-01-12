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【國會暴亂】特朗普遭封鎖 澳洲署理總理斥Twitter雙重標準

環球社會熱點 13:40 2021/01/12

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美國國會暴亂發生後，美國總統特朗普被指導致國會暴亂。Twitter等多個社交平台宣佈封鎖特朗普社交賬戶，此舉引發各方討論，社交平台對言論的審查等問題。澳洲署任總理麥科米克（Michael McCormack） 認為不應由社交平台決定誰擁有言論自由，指Twitter「封殺」特朗普的決定雙重標準。

有澳洲議員發起聯署，要求立法停止各社交平台停止審查澳洲的言論，保護澳洲的言論自由權利。

國會暴亂發生後，Twitter以避免進一步煽動暴力的危險，將特朗普（Donald Trump）的賬戶封鎖。麥科米克認為社交平台不應是決定他人是否享有言論自由的角色。

德國默克爾撐特朗普「Twitter等封殺他是有問題」 【下一頁】

麥科米克亦批評Twitter，對特朗普的封鎖行為是雙重標準。澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）亦表示，對特朗普被Twitter「封殺」感到難受，表示言論自由是社會基石。

國會暴亂後Twitter封殺特朗普 右翼平台GAB每小時增過萬用戶 【下一頁】

澳洲自由國家黨議員克里斯滕森（George Christensen）更發起聯署，要求立法停止各社交平台審查澳洲言論，表示Twitter等平台禁止特朗普發言是錯誤的。

另外，有部分議員，包括在野黨領袖阿爾巴內塞（Anthony Albanese）和自由黨議員夏爾馬（Dave Sharma）等則支持Twitter的決定，認為這是正確的決定。

責任編輯：李俊儀

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