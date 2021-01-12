【小米股價】雷軍：40歲時「一事無成」決定創辦小米 小米不需要我就是退休之時

▲ 小米創辦人雷軍表示，在40歲時認為自己「一事無成」，因此決定創辦小米。

小米 （01810） 高端旗艦小米11推出後市場反應熱烈，據官方數據小米11上市10天銷量突破50萬部。小米今日造好，曾高見33.75元，升逾半成；半日報33.2元，升3.6%，成交33億元。小米最新市值約8,324億元。

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小米創辦人雷軍接受內地央視訪問，再憶述自己的創業歷程，亦談及被與蘋果（美：AAPL）比較以及退休。雷軍稱，「在快40歲時，有一次從夢中醒來，我就在想自己曾經想辦一家偉大的公司、做一些偉大的事情，到了40歲覺得自己一事無成。」他續指，當時想知道自己是否還有勇氣、決心，因此決定創辦小米。

雷軍回憶自己職業生涯最大挫折，是1996年金山 （03888） 差點關門、差點發不出工資，「當時每晚焦慮得睡不著覺」，從那次挫折之後，開始對現金流極其在意，「我永遠不想讓自己遇到第二次發不出工資的時候。」所以，此後由他負責的公司均非常在意現金累積。

雷軍：差點錯失互聯網時代

不過雷軍坦言，太保守亦曾導致自己差點錯失互聯網時代，「所以有時候不單要埋頭拉車，也要抬頭看路。」在2000年，雷軍創辦「卓越網」（後來出售給亞馬遜），「事實上我們已經相當於錯過，因為我們只辦了個卓越網」，該經歷亦令雷軍在2007年金山上市後休整反思，到底哪裡做錯，「反思的結果（是）還是要順勢而為。」

早年小米崛起時，雷軍曾被稱為「中國的喬布斯（Steve Jobs）」，亦被稱為「雷布斯」。雷軍最新在訪問中指，「崇拜喬布斯不一定要成為第二個喬布斯」，「我們要學習喬布斯的精神，但喬布斯是獨一無二的，其實很難複製。」

小米成立10周年，雷軍認為，小米真正受到認可仍需要10年，因為將產品「做平做好」後，大家會質疑「便宜無好貨」。年過50歲的雷軍也坦言，「到50歲時是挺惶恐的，因為我覺得無法面對我已經老了，40歲時還不會這麼想，40歲時覺得還有無限可能。」他又表示，在50歲時曾經考慮過退休問題，「現在我考慮退不退休只有一個前提，就是這個企業需不需要我」，「如果這個企業不需要我，就是我退休的時候。」

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編輯：陳健婷