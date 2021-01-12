▲ 【美國禁令】法巴：美資券商終止受禁令影響衍生產品買賣 份額將被攤分

因應特朗普政府禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業，3家美資金融機構摩根大通、摩根士丹利及高盛此前提早終止共484隻衍生產品的的買賣。法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩出席電台節目時表示，市場上仍然有12間結構性產品發行商， 投資者毋須擔心衍生產品選擇減少。 他預期，指數牛熊證的發行量未必大增，但每一隻的份額或會加大，以彌補3間美資券商終止交易的產品。

三美資行終止484隻輪證買賣【下一頁】

黃集恩指出，美國禁令昨日生效後， 措施只牽涉美資公司和美國投資者， 歐資、港資和中資基本不受影響， 昨日整體市場運作正常，恒生指數相關牛熊證和窩輪流入資金龐大， 亦繼續有港股通南向資金流入受美國限制的中移動 （00941） 、中海油 （02883） 和中芯國際 （00981） 等受禁令影響的股票，反映部分股票因監管問題而估值下調，會有另一批投資者買入，港股通分薄了歐美市場的影響力。

對於盈富基金 （02800） 不再向受制裁實體的企業進行新投資，但會將剩餘資金分攤在其餘不受影響的股票，黃集恩稱，不擔心盈富基金表現與恒指有明顯加大的追蹤誤差，非美資機構無公布類似的投資策略改變，顯示禁令的影響只限於美資機構。 他指，目前條例訂明要到今年11月，盈富基金才需要沽出受到禁令影響的股票，不過到時候條例是否仍然執行，仍有變數。

盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資【下一頁】

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編輯：吳敏芳