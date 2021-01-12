【大行點睇】中金提高中國電信評級 目標股價升超過一半？

中金發表報告，上調中國電信 （00728） 評級，由「中性」升至「跑贏大市」，目標價維持3.2元。中金指，預計中國電信盈利將出現轉折點，在內地移動互聯網日漸普及下，電訊政策的不利因素將大為降低，競爭重點將由增加用戶數目市佔率，改為提高用戶價值。

中金預計中國電訊商5G周期的資本開支在2021年至2022年將達到頂點，由於公司與中國聯通 （00762） 共同建設及共享5G網絡，資本支出結構較佳，有利其收入及盈利表現。中金預計，中國電信2020年至2022年純利將達到213.1億、224億及248.3億元人民幣，按年增速分別達到3.8%、5.1%及10.9%。

中國電信今日持續反彈，中午升4.5%至2.08元。

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