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【新世界賣產】摩通：新創建賣產料派特別股息　聚焦核心業務成中線估值重估動力

股市 12:31 2021/01/12

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摩通稱，新創建出售兩項資產的作價，相當於2020財年預測市盈率的16至17.9倍。

新創建 （00659） 就出售環境業務資產達成協議，作價65.33億元，股價即彈高。券商摩根大通認為，出售環境資產價格，連同從合營公司獲得的股息及債務償還，涉及約74億元，相當於每股約1.9元，相信出售可惹來投資者對派特別股息的憧憬，同時淨負債比率改善，也對股價構成正面支持。

摩通稱，新創建出售兩項資產的作價，相當於2020財年預測市盈率的16至17.9倍，相對於行業併購平均的11倍，估值相當滿意，估計扣除減值後出售收益及交易成本後，新創建可淨賺約4000萬元。

新創建向蘇伊士售環境業務【下一頁】

根據該行預測，新創建淨負債比率將有顯著改善，由去年6月的53%，降至37%，相信新創建會將套現所得，投資於道路及物流等核心業務。

若連同新創建去年出售巴士及渡輪股權，摩通料新創建將得約110億元資金回籠，相當於每股約2.8元。「雖然摩通將回籠資金回投於核心業務是首選，但參考2017年出售Tricor後派特別息的舉動，估計今次新創建同樣會派息特別息。」

新創建擬物色潛在物流業務併購【下一頁】

新創建過去兩年不斷出售非核心資產，摩通指，新創建賣產的舉動，反映集團將業務重心，重回策略性重點業務上，同時可以簡化控股的架構，有望成為中線估值重估的動力，維持「增持」。

相關文章：【業績】新世界發展去年基本溢利減少25%　今年冀再售130億至150億元非核心資產

 

編輯：陳韻妍

港股 新世界發展（00017） 新創建集團（00659） 派息 派特別股息 巴士 渡輪 新世界

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