【2021展望】航空酒店業復甦要靠新科技　Z世代的購買力驚人

▲ 航空、旅遊行業要迎來復甦，Rathour強調，與在零售業所觀察到的趨勢相同，數碼化將會是重中之重。

新冠肺炎疫情在環球繼續蔓延，航空、酒店、旅遊業復甦遙遙無期。海德思哲香港消費市場及零售和服裝業務顧問Permila Rathour就表示，新冠肺炎疫情嚴重打擊酒店業，導致不少酒店及航空公司需要重組及裁員。「儘管目前全球情況嚴峻，行業未必能在短期內復甦，但可見行業回穩趨勢，屆時行業將會面對結構性轉變的新常態，尤其是關於顧客對衛生及靈活度的要求。」

航空、旅遊行業要迎來復甦，Rathour強調，與在零售業所觀察到的趨勢相同，數碼化將會是重中之重。「旅客將期望行業能應用嶄新科技技術，如自助入住和退房時，使用非接觸式支付、應用程式服務和虛擬實境等。」

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Rathour補充，在行業復甦的過程中，建立消費者對企業的信任非常重要，企業應主動與顧客溝通，幫助他們了解企業為確保顧客健康和福祉已採取的預防措施，以實現對顧客的承諾，例如推出及與顧客溝通有關個人防護措施，包括佩戴口罩、體溫檢查及個案追蹤等。

▲ 疫情影響，企業應主動與顧客溝通，幫助他們了解企業為確保顧客健康和福祉已採取的預防措施，以實現對顧客的承諾。（法新社圖片）

Z世代的購買

進入新世代，消費者的購買行為及習慣亦已不同，是以Z世代（Generation Z）消費群快速崛起。研究機構巴克萊（Barclays Research）預計，2020年Z世代就成為全球最大的消費群體，佔消費市場的40%份額。

▲ 海德思哲香港消費市場及零售和服裝業務顧問Permila Rathour就表示，現時消費者在購物時會優先考慮品牌的宗旨及核心價值，尤其是Z世代，他們相信購買力是支持理念的重要工具，其中有45％的消費者會選擇，積極承擔環保及社會責任的企業品牌，奢侈品牌市場亦不例外。

按研究機構Deep Focus的《卡桑德拉報吿》及IBM的調查顯示，在美國市場，Z世代大約擁有2000億美元的直接購買力以及1萬億美元的非直接購買力。

海德思哲香港消費市場及零售和服裝業務顧問Permila Rathour就表示，現時消費者在購物時會優先考慮品牌的宗旨及核心價值，尤其是Z世代，他們相信購買力是支持理念的重要工具，其中有45％的消費者會選擇，積極承擔環保及社會責任的企業品牌，奢侈品牌市場亦不例外。「踏入2021年，消費者將重新審視其價值觀，並選擇與他們的觀念標準相似的品牌，缺乏社會責任或非使命主導（purpose-driven）營運模式的企業將逐漸被淘汰。

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記者：李彥煒