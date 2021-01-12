【營銷智慧@iM網欄】活用EDM行銷 降網店廣告成本促消費

網店成本不外乎廣告、商品、物流三種，而現在大部份網店都會將物流成本轉嫁給顧客，變相電商老闆只需考慮廣告及入貨成本。過往數期的專欄中，筆者都曾分享，吸引每位新客戶於網店消費的廣告成本大概只150元左右，而隨著愈來愈多競爭者加入網購行業，該成本只會有增無減，故筆者經常都會思考減省成本的方法。EDM（Electronic Direct Mail）就是減省成本的方法之一。

【營銷智慧@iM網欄】電商專用Facebook廣告教學 網店銷售倍增不求人

EDM行銷完全依靠電子郵件去接觸客戶。由於收集Email通訊名單需時，對手並非能一時三刻收集到，大大提高業務的「護城河」。再者，近年多家社交平台接二連三捲入監管風波，就如美國總統特朗普被指煽動群眾衝擊國會山莊後，包括Twitter等平台隨時封鎖其帳戶，及後有聲音質疑為何這些平台未能預先阻止煽動暴力的消息散播，可見社交平台未來對廣告監管只會有增無減。

在社交平台監管平台趨嚴的情況下，過往不受重視的EDM變得重要，因你所發怖的資訊不會受任何監管機構監管，頂多只是收件者將你的電郵視為垃圾電郵，但只要不濫用該功能，本對網店產品有興趣的舊客很少會封鎖你的電郵。

或許你會質疑人們會否經常查閱電郵，但筆者的經驗告訴大家，只要EDM的內容得宜，例如是宣傳優惠、折扣或新產品等，EDM接觸率其實也有一成，假設半年內網店能儲下3000個客戶，每次會有300個客戶開啟你的電郵，當中有15%客戶因此進入網店消費，如此便節省了促成50至60單成交的廣告成本。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。 如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！