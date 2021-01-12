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【美企撤港】Supreme及Vans母企　亞太區營運中心由港遷至上海及新加坡

商業 13:00 2021/01/12

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Supreme及Vans等知名美資品牌的母企VF Corporation宣布，將推行其亞太區業務的轉型計劃，其中，品牌營運中心及亞洲產品供應中心將撤出香港，分別遷往上海及新加坡。雖然集團未有交代撤出香港的原因，但強調香港將仍然是重要的零售市場。

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在轉型計劃中，VF將其品牌運營中心從香港轉移到上海，並已在上海聘請約900名辦公室及零售員工。而其亞洲產品供應中心也會由香港遷往新加坡，並將在吉隆坡設立亞太區共享服務中心。VF將採取分階段的過渡計劃，計劃於今年4月採取第一步行動，並在12至18個月內完成相關的搬遷工作。

通過將其品牌的運營中心設在上海，VF旨在與中國消費者建立更牢固的關係；至於將產品供應中心移至新加坡，將使VF的全球供應鏈網絡更集中。此外，VF將在主要的採購國重新部署產品供應、人才和資源，以與供應商更緊密地合作，從而提高效率。

VF董事長兼總裁Steve Rendle表示，近年來，集團在亞洲的品牌戰略方面取得了進步，在此基礎上，集團相信在新加坡建立數碼化供應鏈將存在巨大機遇，可有更大的靈活性以於全球範圍內製造、採購和運輸。 

VF Corporation成立於1899年，是全球最大的服裝、鞋類和配飾公司之一，旗下品牌包括Vans，The NorthFace， Timberland和Dickies。

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責任編輯：蘇穎琪

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