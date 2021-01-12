【網購撈過界】沃爾瑪將成立FinTech初創　夥創投基金研金融產品

沃爾瑪（Walmart）宣布，將會成立金融科技初創，為其員工及顧客提供金融產品及服務。

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沃爾瑪暫未公布其初創的名稱及何時正式推出服務，僅指該金融科技初創是與創投基金Ribbit Capital共同成立。沃爾瑪透露，該企將會發展獨特及價格可負擔的金融產品予員工及顧客。

該金融科技初創將會由沃爾瑪佔大多數股權，而董事會則包括其管理層，如財務總監Brett Biggs、沃爾瑪美國行政總裁John Furner。同時，沃爾瑪亦有意邀請一些行業內的專才加入董事會，又或者收購或與其他金融科技公司合作。

John Furner指，現時已有數百萬名顧客相信在沃爾瑪消費同時慳錢，更會相信品牌可以幫助他們規劃其財務需要。

事實上，沃爾瑪已提供數項金融服務予顧客，包括預付卡Walmart MoneyCard、支援其他付款計劃例如分期付款等。

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責任編輯：葉泳珊