今日推介碧桂園 | 續談盈富基金（立即觀看）

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股市 13:11 2021/01/12

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恒生指數中午收報28037點，升129點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介碧桂園 （02007） ，另亦會分析中升控股 （00881） 、農夫山泉 （09633） 、香港電訊 （06823） 、中糧家佳康 （01610） 及中國人壽 （02628） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 經濟 石鏡泉 碧桂園（02007） 中升控股（00881） 中糧家佳康（01610） 中國人壽（02628） 農夫山泉（09633） 香港電訊－SS（06823）

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