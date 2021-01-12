【零售寒冬】 2021年零售業何去何從　環球零售如何同步過冬？

▲ 疫情影響，各國及地區封關、封城，不少公司都轉型至網上，另覓出路。（法新社圖片）

來到2021年，環球零售業情況仍然未樂觀，不少國家、地區甚至仍處於緊急狀態。海德思哲香港消費市場及零售和服裝業務顧問Permila Rathour表示，其實早於疫情爆發前，零售業已因科技迅速發展以及消費者改變購物習慣而面臨巨大轉變。「零售業面對被電子商務取代，消費者對於品牌的審查將更為嚴謹，而2020年更帶來了宏觀的經濟不穩定性、地緣政治及疫情的影響，令零售業的前景更具挑戰。」

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小型租盤短期租賃受歡迎

去年疫情下，商鋪關門，不少零售商已經將業務轉至網上。Rathour亦觀察到市場狀況並表示，2020年大大加速了商貿數碼轉型及電子商務發展，不少主要零售市場如香港都觀察到有部分實體商店關閉。「然而，實體零售在短期內不會被完全取代，相反零售業將採用快閃店的新模式，加強線上到線下（O2O）體驗。」她透露，有地產代理商預計，靈活度高的小型租盤及短期租賃會越來越受歡迎。

▲ 美國大型零售商Macy's去年已經宣布，將陸續關閉5分1實體店舖，上週就關閉了45間。（法新社圖片）

科技技術漸漸與商業密不可分，零售行業亦不例外。電子商務及數碼化的急速發展，代表數碼靈活度將成為零售業領導人才的先決條件。Rathour指出，零售業領袖需要在領導企業發展及管理人才方面都有敏銳的科技觸覺，以改變思維模式，引領企業在數碼世界中蓬勃發展。「成功的零售業領導者應能化危為機，利用科技無縫連接線上及線下銷售。」

避免引發消費者負面情緒

品牌形象，從來都是生意成敗關鍵。Rathour強調，企業必須把注意力從產品銷售轉移到整體品牌形象及消費者體驗。企業不止需要重視及堅守品牌價值，更需要確保整個營運過程，從生產過程，到銷售策略及人才招募，都能夠反映品牌的核心價值。「曾有一個頂級化妝品品牌的領袖跟我分享，品牌要歷久不衰，便要以強調其核心價值和目標為本，以創新求變的方法不斷經營及更新企業形象。」

▲ 本地服裝品牌包浩斯國際（0483﹚早前就決定，在3月底前，關閉非香港及澳門業務分部之所有實體零售店舖。（資料圖片）

但近年環球政治經濟動盪，不同政治氛圍下，令品牌無所適從。「就國際品牌而言，在政治氛圍籠罩全球的大環境下，企業無可避免受政治議題影響，數個大型品牌近來亦引發了文化衝突爭議，零售業領導者必須提高對當地市場的了解和敏感度，以免錯誤傳遞負面或帶有政治色彩的信息。」

▲ 海德思哲香港消費市場及零售和服裝業務顧問Permila Rathour表示，疫情對零售業衝擊大，但實體零售在短期內不會被完全取代，相反零售業將採用快閃店的新模式，加強線上到線下（O2O）體驗。（受訪者提供圖片）

Rathouri建議，企業或要聘用本地領導人才，或招攬擁有豐富實地經驗及足夠了解客戶群的管理人才。「消費者對於流於表面的行為非常敏感，企業領袖必須謹慎協助企業避免引發消費者負面情緒。」

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記者：李彥煒