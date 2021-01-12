新創建65億元 出售大中華區多個環保項目 半日大升4%

新創建 (00659)繼早前出售巴士業務後，再次賣產套現，擬向蘇伊士亞洲悉售蘇伊士-新創建已發行股本42％，代價為41.73億元。另外，新創建向蘇伊士新創建出售其全資附屬新創建香港投資的全數股本，代價23.6億元。假設出售事項已於去年12月31日完成，估計將為新創建產生除稅及交易成本前出售收益約1.4億元。兩交易使集團套現65億元。新創建半日大升4 .4%報8.05元。

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蘇伊士新創建集團主要於中國、香港、澳門及台灣從事供水及污水處理、廢物循環再用及 回收以及處理基礎設施服務及智能環保解決方案。

新創建香港投資持有蘇渝全部股權的50％，而後者持有德潤全部股權的25.1％。德潤為一家投資控股公司，其主要資產包括（ｉ） 三峰環境（滬：601827）約43.86％股權，其主要從事投資垃圾焚燒發電項目並於中國提供相關設備；及（ｉｉ）重慶水務（滬：601158）約50.04％股權，其主要於中國 重慶市及四川省從事供水及污水處理。新創建香港投資透過德潤被視為分別間接持有三峰環境及重慶水務約5.5％及6.3％股權。交易完成後，經計及預計資產增值稅、印花稅、有關或然負債的計提及與出售事項直接相關的其他交易成本，因預期將訂立買賣協議，新創建集團於截至去年12月31日止六個月的綜合財務報表中確認減值虧損約1億元。

新創建出售項目所得款項淨額將用於投資新創建集團現有業務分部，如道路及物流；於機遇出現時進行具可觀回報且與核心業務產生協同效應的其他投資；及一般營運資金需求。

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