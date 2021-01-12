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【國會暴亂】FBI料拜登就職再有暴亂 特朗普頒華盛頓緊急狀態

環球社會熱點 12:41 2021/01/12

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美國現任總統特朗普（Donald Trump）的支持者於上周三闖入國會，最終演變成為國會暴亂。事後國會警察被指安排失當，低估出現國會暴亂的風險。新一任總統拜登（Joe Biden）將於本月20日（下周三）舉行就職典禮，美國聯邦調查局（FBI）警告，拜登就職典禮當日或會發生類似國會暴亂情況。特朗普已批准首都華盛頓進入緊急狀態，持續至就職典禮後的1月24日。

FBI早警告或有暴亂 惟警方未有理會 【下一頁】

早前有報道指，極右派的特朗普支持者計劃於就職典禮前在50個州份及國會山莊聚集，反對拜登正式就職。FBI警告全國及各州或會有武裝示威，美國政府亦加緊戒備，防範發生國會暴亂情況。

特朗普周一批准華盛頓即日起進入緊急狀態，授權國土安全部轄下聯邦緊急事務管理局（FEMA），動用聯邦政府資金為華盛頓提供全數援助，以協助特區政府順利舉行新總統就職典禮，直至1月24日為止。

美國法庭開審最少25宗相關恐怖主義案 【下一頁】

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）表示，鑑於出現國會暴亂事件，特勤局亦不敢掉以輕心，提早在就職典禮前6日作充足準備。國防部指，當日將部署1.5萬名國民警衛軍到華盛頓協助維持秩序。

美國候任總統拜登則明言，屆時不怕到國會山莊門外宣誓，對當日保安準備充滿信心。

責任編輯：郭麗明

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