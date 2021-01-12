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【國會暴亂】特朗普高爾夫球場 遭PGA剝奪賽事主辦權

環球社會熱點 12:26 2021/01/12

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美國職業高爾夫球協會（PGA）宣布，取消特朗普旗下高爾夫球場的2022年賽事主辦權。

美國上周發生國會暴亂，有支持美國總統特朗普的示威者闖入國會暴亂，特朗普被指煽動示威者造成國會暴亂。眾議院啟動彈劾特朗普之際，美國職業高爾夫球協會（PGA）宣布，取消特朗普旗下高爾夫球場的2022年賽事主辦權。

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國會暴亂事件造成5人死亡，包括一名於國會山莊執勤的警員，引發多方批評特朗普（Donald Trump）。PGA周一（11日）宣布，取消特朗普旗下位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球場的2022年PGA巡迴賽主辦權，以回應支持特朗普的示威者上周三（6日）衝擊國會山莊事件。

PGA行政總裁沃（Seth Waugh）指出，協會發現正處於身不由己的政治局勢。他指出協會作為會員、賽事、使命及品牌受托者，停止於貝德敏斯特舉辦賽事，是回應國會暴亂的最佳及唯一可行的保障方式。

特朗普集團其後發聲明，批評PGA單方面取消旗下高爾夫球場的巡迴賽主辦權已違反合約，更指集團已為PGA錦標賽作大量投資。

責任編輯：鄭錦玲

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