  • 15°C
香港時間 : 2021112日 (二) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【友邦調查】六成受訪因疫情延遲退休　退休儲備缺口高達223萬港元

Hot Talk 16:52 2021/01/12

分享：

友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示，疫情亦為就業人口的財富管理帶來不少機遇。

友邦香港發表第十二期理想生活調查結果，疫情影響就業人口的退休儲備計劃，55%受訪者收入受疫情衝撃而減少，38%受訪者曾預先運用退休儲備維持日常開支，61%受訪者更表示，疫情令他們延遲退休計劃。

調查結果顯示，近8成受訪者認同未來退休儲備「唔見使」，僅有38%受訪者認同自己有信心能達到理想退休生活目標，比上期調查減少4%。退休儲備缺口再創新高，中位數達到223萬港元，比上期調查增加22萬元。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，近期經濟環境或令部分人士「先使退休錢」，她建議大家在疫情回穩後，盡快加碼儲蓄，可考慮投資簡易靈活的強積金可扣稅自願性供款（TVC）或自願醫保，以應付未來醫療開支。

強積金可扣稅自願供款反應佳 ，友邦推出優惠搶客，詳情可看﹕【下一頁】

不過，友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示，疫情亦為就業人士的財富管理帶來不少機遇。友邦調查顯示，疫情令市民多出時間留家抗疫，有36%受訪者表示擁有更多時間理財，逾2成受訪者在疫情期間，增加了投資交易的次數和投資額。

友邦在上年10月期間進行一輪調查，當中共訪問了1000名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職香港人，研究就業人口對理想退休生活的目標。

相關文章﹕

【友邦股價】友邦曾觸及100元成「紅底股」　創歷史新高　

【友邦業績】友邦升逾6%破頂　第三季新業務價值按季升22%　

【盈富基金】林鄭月娥：撤換管理人由金管局決定　美國行政命令擾亂金融秩序

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

港股 友邦保險（01299） 財富及資產管理 就業 退休 疫情 儲蓄

上一篇文章

【盈富基金】恒指MPF基金緊貼盈富基金　 專家指無須急沽

下一篇文章

盈富基金2800管理人到底為誰服務？石鏡泉：炒咗道富啦！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資　Webb建議換走道富（第二版）
【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資　Webb建議換走道富（第二版）
【美股期貨】美股期貨回穩　道指期貨升近50點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨回穩　道指期貨升近50點（不斷更新）
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR阿里美股靠穩　惟恒指夜期收市跌150點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR阿里美股靠穩　惟恒指夜期收市跌150點（不斷更新）