【友邦調查】六成受訪因疫情延遲退休　退休儲備缺口高達223萬港元

▲ 友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示，疫情亦為就業人口的財富管理帶來不少機遇。

友邦香港發表第十二期理想生活調查結果，疫情影響就業人口的退休儲備計劃，55%受訪者收入受疫情衝撃而減少，38%受訪者曾預先運用退休儲備維持日常開支，61%受訪者更表示，疫情令他們延遲退休計劃。

調查結果顯示，近8成受訪者認同未來退休儲備「唔見使」，僅有38%受訪者認同自己有信心能達到理想退休生活目標，比上期調查減少4%。退休儲備缺口再創新高，中位數達到223萬港元，比上期調查增加22萬元。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，近期經濟環境或令部分人士「先使退休錢」，她建議大家在疫情回穩後，盡快加碼儲蓄，可考慮投資簡易靈活的強積金可扣稅自願性供款（TVC）或自願醫保，以應付未來醫療開支。

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不過，友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示，疫情亦為就業人士的財富管理帶來不少機遇。友邦調查顯示，疫情令市民多出時間留家抗疫，有36%受訪者表示擁有更多時間理財，逾2成受訪者在疫情期間，增加了投資交易的次數和投資額。

友邦在上年10月期間進行一輪調查，當中共訪問了1000名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職香港人，研究就業人口對理想退休生活的目標。

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編輯﹕賴奕羚