【國會暴亂】Parler起訴Amazon關閉網絡服務器　涉嫌違反壟斷法

▲ 早前社交媒體Parler被亞馬遜（Amazon）停止提供AWS雲端服務，最近該社交媒體正式起訴Amazon，指其做法違反壟斷法。

美國國會大樓近日發生流血衝突事件，特朗普被指在網上煽動支持者攻擊國會，其後被社交媒體平台封殺。當中被指右翼的社交媒體Parler，被亞馬遜（Amazon）停止提供AWS雲端服務。該社交媒體最近就起訴Amazon，指其做法是違反壟斷法。

最近，社交媒體Parler被指煽動暴力行為，遭到各大社交平台封殺。據外媒報道，Amazon表示，由於Parler未能遵守AWS服務守則，因而決定暫停其服務。及後，Parler在聯邦法院對Amazon作出起訴，指對方出於政治目的而關閉服務，並要求法院對Amazon發出臨時禁制令。

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另外Parler也指出，Amazon關閉服務的舉動違反壟斷法。由於去年Amazon與Twitter簽署一份網絡服務協議，雙方達成多年合作夥伴關係，Amazon關閉Parler平台服務，目的是為了減少市場競爭者，從而讓Twitter得益。對此，Amazon目前仍未作出任何回應。事實上，除了Amazon之外，早前Google及蘋果（Apple）也表示，將Parler從Play Store及App Store中下架。

責任編輯：李寶如