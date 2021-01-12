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【新股IPO】Legion Consortium2129追揸沽攻略　投資界料升幅約3至5成

新股IPO 12:25 2021/01/12

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德運控股、Legion Consortium、達豐設備、裕程物流於1月13日掛牌。

多隻新股今暗盤，包括德運控股 （新上市編號：01440） 、Legion Consortium （新上市編號：02129） 、達豐設備 （新上市編號：02153） 、裕程物流 （新上市編號：08489） ，投資界預料，一眾新股有望升3至5成。

信誠證券聯席董事張智威指出，近日上市的公司集資額較細，炒味甚燶，屬大波幅的股份，預計細價股有機會升3成至5成，他又指出，當中較為受投資者歡迎的Legion Consortium，沒有貨的投資者可於升幅一成以下考慮買入。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬則不太建議投資者高追細價股，他認為細價股升跌較為波動，又指出Legion Consortium在一眾細價股中最多人認購，建議投資者可於升幅3成後沽出，沒有貨的投資者則不宜買入。

Legion Consortium合共錄得17萬人認購，超額認購442倍，一手中籤率1.09%。

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責任編輯：謝卓榮

港股 裕程物流（08489） 達豐設備（02153） LEGION CONSO（02129） DEYUN HOLDING（01440） IPO

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