▲ 【國會暴亂】德國默克爾撐特朗普「Twitter等封殺他是有問題」

美國國會暴亂發生後，網上有聲音號召民眾再次衝擊國會。社交平台Twitter嚴陣以待，決定永久封鎖美國總統特朗普的Twitter帳戶，其後多個社交平台亦跟隨「封殺」特朗普。德國總理默克爾透過發言人指，Twitter等平台封鎖特朗普帳戶的行為是「有問題的」（problematic），因為平台的擁有人不能決定他人享有的言論自由權利。

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德國政府發言人賽貝茨（Steffen Seibert）表示，言論自由的是一項重要的基本權利，這項基本權利可以被干涉，但要透過法律，而且在立法機關的框架內，並不是社交平台來干涉。故此，默克爾認為特朗普的帳戶被永久關閉是「有問題的」。

而法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）亦表示，政府對社交平台「封殺」特朗普感到「不舒服」。政府認為，由於社交平台已成為公共空間，若平台封殺政治人物會引發一些問題，因為未有法律明確規定的標準。

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歐盟內部市場專員布萊頓（Thierry Breton）則指，一個社交平台的CEO，可以在沒有任何制衡的情況下，決定「封殺」特朗普，這不單證實這些平台的力量，亦反映政府已不能袖手旁觀，需要制定遊戲規則，用明確的權利、義務和保障措施來建構數碼空間。

責任編輯：林嘉莉