【國會暴亂】民主黨眾議員啟動彈劾程序 料最快周三表決

美國總統特朗普支持者上周闖入華盛頓國會山莊，最終演變為國會暴亂造成5人死亡。特朗普更被指煽動示威者引發國會暴亂，美國眾議院議長佩洛西周一（11日）要求副總統彭斯引憲法罷免特朗普。在彭斯拒絕罷免特朗普後，美國民主黨人隨即提交「煽動叛亂」彈劾草案。

民主黨眾議員提交長達4頁的法案文本，指控特朗普上周鼓勵其支持者到國會示威，行為猶如「煽動叛亂」（Incitement of insurrection）。

民主黨人又指，特朗普多次謊稱自己勝出大選，又向佐治亞州官員施壓，意圖扭轉大選結果，此舉背叛美國人民對他作為總統的信任。



議案料最快當地時間周三（13日）進行表決，據報已經取得足夠票數通過。

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佩洛西早前指特朗普對國家、憲法以及國民都構成了即時的威脅，需要被即時免職。白宮上周六（9日）曾發表聲明指特朗普本月20日便會離任，彈劾行動是出於政治動機。

根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可罷免總統。

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眾議院今次彈劾，特朗普將成為美國歷史上首位被彈劾兩次的總統。不過，要在參議院通過彈劾，需要獲得3分2的參議員支持，這需要至少17名共和黨參議員倒戈，料成功機會不大。

在2019年12月，眾議院曾以濫用職權，以及妨礙國會運作的罪名對特朗普啟動彈劾程序，但當時由共和黨控制的參議院護航成功，最終特朗普被無罪釋放。

責任編輯：李俊儀