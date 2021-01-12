【卸載熱潮】土耳其當局對WhatsApp展開調查　期間不可分享用戶資料

通訊軟件WhatsApp近日向用戶發出通知，要求同意資料可與Facebook共享，並於2月8日起生效，若用戶未有同意，屆時帳號便會被刪。此舉不但引起全球各地用戶轉用其他通訊軟件，更令火耳其當局就事件展開調查，WhatsApp是否違反「競爭保護法」。

港私隱專員呼籲Whatsapp用戶睇清條款 2月8日限期同意跟Facebook共享資訊 ：【下一頁】

【魔鬼在細節？】WhatsApp更新私隱條款 要求用戶同意與Facebook共享資訊：【下一頁】

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據當地媒體《Bianet》報道，土耳其競爭局於周一（11日）對WhatsApp及Facebook展開調查，並要求在調查結束前，兩間公司都不可分享資料。競爭委員會指，是次主要調查WhatsApp是否濫用市場主導地位；此外，由於或會造成不可彌補的損失，所以在調查其間，即使用戶同意WhatsApp的新條款，但公司也不可分享資料，直至調查結束。

自WhatsApp發出該通知起，世界各地的用戶均有意轉用其他通訊軟件，包括Signal、Telegram等；而土耳其當米官員則指責WhatsApp侵犯隱私，又推薦用戶可下載當地電信龍頭Turkcell旗下的通訊軟件BiP，該軟件下載量單日增112萬新用戶，全球有逾5,300萬用戶。土耳其用戶為表達不滿，又在社交平台發起卸載WhatsApp行動（#DeletingWhatsApp）。

為可在Insatgram和Facebook實踐數據互通，WhatsApp近日要求用戶同意將資料可與Facebook分享並在2月8日生效，旨在可精準地將用戶帳戶個人化，銷售廣告；然而，如用戶不同意，其帳戶或在屆時被刪除。

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責任編輯：黎淑雯