【國會暴亂】特朗普彭斯據報和好如初 同回顧4年任期成就

美國國會暴亂發生後，美國總統特朗普（Donald Trump）被指煽動示威者導致騷亂發生，美國副總統彭斯（Mike Pence）被多次要求罷免特朗普。有報道指特朗普於國會暴亂發生後都未有與彭斯交談，特朗普彭斯不和傳聞滿天飛。美媒最新報道指，特朗普周一與彭斯「破冰」，兩人首度對話，並一同回望過去4年領導華府的成就，特朗普彭斯似乎已和好如初。

特朗普與彭斯在當地時間周一晚上，於白宮橢圓形辦公室會面，為國會暴亂後以來首次。美聯社引述有華府官員指，二人有良好的對話，商討餘下數日的任期，並回望過去4年領導華府的成就。

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報道指，該消息人士透露，二人均認同該批上周衝擊國會的示威者，不能代表支持「美國優先」（America first）的7,500萬美國人。

美國全國廣播公司（NBC）早前訪問華盛頓高級官員積遜（Hallie Jackson），了解特朗普與彭斯現時的關係。積遜指自上周三國會暴亂發生至今，特朗普都未與彭斯接觸及拒絕致電彭斯，形容二人關係跌至冰點。

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積遜當時指，特朗普除了多次公開向彭斯施加壓力，要求阻止國會確認美國新一任總統，背後亦嘗試幕後操控彭斯以達至他想要的結果。最終彭斯堅持按憲法辦事 ，與特朗普意見出現嚴重分歧。

責任編輯：林嘉莉