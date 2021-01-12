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【盈富基金】林鄭月娥：金管局有「少少剩餘影響力」決定盈富基金人事　其後補充僅指監督委員會

股市 15:23 2021/01/12

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盈富基金宣布停買受美國制裁實體，市場人士討論是否須更換管理人

美國制裁限制美資投資中移動 （00941） 、聯通 （00762） 等被指涉及中國軍方的企業，由道富管理的盈富基金 （02800） 宣布，不再新投資受制裁實體，並稱盈富基金不適合美國人士投資。被問及會否更換盈富基金負責人，行政長官林鄭月娥今早出席行會時稱，盈富基金已是市場產品，因應歷史原因，金管局持有「少少剩餘影響力關於人事任命」，但如何運用應由金管局、監督委員會去評論。

其後政府新聞處出稿補充，林鄭月娥所指的「人事任命」，僅為盈富基金監督委員會，而非直接負責的管理人或受託人。

獨立股評人David Webb提出，盈富基金被逼偏離恒指，是因美國人士出任基金管理人、受託人，盈富基金監督委員會應考慮交由非美資行處理。

盈富基金監督委員會目前由6人組成，包括王國龍、陳家樂、甘博文、羅力、裴布雷、羅承恩，當中羅承恩為金管局副首席法律顧問。據基金章程，監督委員會的委任及免任須由監督委員會本身作出，並可發出通知列出或無須列出理由而要求經理人及信託人退任。

林鄭月娥：行會無討論BNO議題 受不合理制裁不可能不理，可見【下一頁】

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林鄭月娥又指，盈富基金因港府當年入市後部署退出市場而推出，但目前盈富基金是市場產品，並非政府行為，對於美國的行政命令，批評是擾亂金融秩序。

她表示，美國是次行動是另一種霸權主義，針對某一公司的決定難以想像是由「重視法治、重視金融穩定」的政權提出。

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編輯：麥德銘

基金 外滙基金 林鄭月娥 香港金融管理局 制裁 盈富基金（02800）

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