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林鄭月娥：免費疫苗接種屬個人自願　無意提供金錢誘因

環球政經 10:53 2021/01/12

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特首林鄭月娥今日（12日）出席記者會交待有關新冠肺炎疫情情況，並表示本港市民將可獲免費疫苗接種，但無意提供金錢誘因。「大家也可以放心，我們有足夠疫苗數量，令到接種第一針的市民，可以按時順利接種另一針，產生免疫能力，所以一定是全民免費接種。」

林鄭月娥：將會在聖誕節前向立法會申請　新一輪防疫抗疫基金：【下一頁

林鄭月娥續指，是次全民免費接種計劃均屬於個人自願。她解釋，相信有不少人聽過「強制」這個詞語，疫苗接種若應用在香港社會，特別是強制的話，可能會適得其反，所以製定為自願接種免費計劃。林鄭月娥指，如果是提供誘因，應是接種疫苗後，社會可以及早回復正常，「對於出外，我相信都會有一些幫助。」

她表示，即使離港到國外，也要因應當地政府如售看待接種疫苗人士，以及來所屬地方整體接種率是多少，才可能提出放守通關的程序。

 

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責任編輯：黎淑雯

聖誕節 立法會 林鄭月娥 基金 疫情 財務自由

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