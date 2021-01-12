【反制BNO】林鄭月娥：行會無討論BNO議題　受不合理制裁不可能不理

▲ 林鄭月娥稱，行政會議未曾討論BNO雙重國籍議題

對於行政會議成員葉劉淑儀提出以取消雙重國籍反制BNO，行政長官林鄭月娥於行政會議前會見傳媒時稱，國籍問題非常敏感，而且因回歸時歷史問題，中國、英國政府在BNO議題有共識，若有人偏離認識，中方會有反制行動，但聲稱港府不知具體方案，行會既無討論BNO議題，也無提出應對措施建議。

不過，林鄭月娥又稱，若受不合理制裁，不可能甚麼都不做。

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林鄭月娥又指，香港疫情反覆，確診個案僅在緩慢下降中，但在醫院、地盤都有群組爆發，而且全球疫情仍處高峰，無意放寬社交距離措施，籲市民在農曆新年也要「平靜度過」。

她又指，疫苗接種與放寬社交距離措施無直接關係，因疫苗成效、接種時間有不確定，並指上兩輪疫情，港府是在本地個案回到單位數時才放寬措施。

香港警察上周大舉拘捕參與民主派人士，林鄭月娥稱，不評論警方調查，僅稱香港是法治社會，法律面前人人平等，無人在法律外。她又指，過去6個月屢有人抹黑國安法，重申港區國安法由人大制定，是香港法律，須有法必依，並要求外國社會放低雙重標準，批評外國社會對國內、中國或香港有不同原則，要尊重內部事務。

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編輯：麥德銘