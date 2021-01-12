【新世界賣產】新創建65.33億出售環境業務資產　股價升6%

新世界發展 （00017） 、新創建 （00659） 聯合公告，就出售環境業務的主要資產訂立買賣協議，新創建同意將 （1）蘇伊士新創建42%股權全數售予蘇伊士（亞洲），作價41.73億元；及（2）將德潤環境12.55%實際權益全數售予蘇伊士新創建，作價23.6億元。新創建兩項交易的總代價合共65.33億港元。

交易完成後，新創建將不再持有蘇伊士新創建及德潤環境的任何股權。新創建預料，若出售事項於2020年底完成，估計可為公司帶來除稅及交易成本前出售收益1.4億元，但計及增值稅、印花稅、或然負債，確認減值虧損1億元。

新創建今早一度高見8.3元，飆7.7%，最新報8.2元，升6.4%，成交金額4260萬元。

新創建擬於物流領域物色併購機會 富通保險轉攻港客，可見【下一頁】

於出售蘇伊士新創建，新創建因部分項目承諾以港府為受益人，交易須取得港府同意，而且蘇伊士新創建須在相關董事會決議案獲通過後的五個營業日內按比例向其股東派付特別股息3.8億港元，才可作實。

新創建計劃將今次出售資產所得資金，繼續加大現有業務的投資，例如道路及物流項目，並積極在中國及其他市場物色新的投資機會，以及撥作一般營運資金。

新創建執行董事何智恒指，集團於過去三個財政年度透過出售非核心資產已套現共約90億港元，是次出售兩項資產可增強集團的財政實力，有利集團增加對現有業務的投資。

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編輯：麥德銘