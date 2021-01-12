【港股市況】恒生指數轉升再試企28000點　三大中資電訊股續反彈（不斷更新）

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瑞銀擬3至5年內將中國投行業務員工增加一倍
美股高位回吐，道指跌89點。港股今早輕微低開，恒生指數開報27894點，跌13點。騰訊 （00700） 跌近0.8%；網易 （0999） 跌逾2%；中移動 （00941） 續升近0.8%。
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即市走勢：
【10︰53】友邦 （01299） 破頂高見100元，最新升近0.9%，報99.7元。
【10︰39】大市最新再升至於28000點水平，恒生指數升105點，報28013點。
【10︰33】港股最新升約72點，報27980點。
【10︰33】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見26.5元。
【10︰18】保利協鑫 （03800） 跌半成，低見1.19元。
【10︰13】中移動 （00941） 升逾4%，高見45.95元；聯通 （00762） 升逾3%；中電信 （00728） 升逾2%。
【10︰04】小米 （01810） 升幅擴大至逾4%，高見33.75元。
【09︰56】小米 （01810） 升逾3%，高見33.05元。小米集團副總裁，紅米Redmi品牌總經理盧偉冰在微博透露，紅米K40系列下月發布，定價2999元起。
【09︰54】耀才證券 （01428） 發盈喜，惟股價跌近7%，低見2.28元。去年4月至年底期間9個月，耀才證券未經審核綜合稅前溢利按年大幅上升約64%，達5.8億元。
【09︰51】港股最新轉升，恒生指數升11點，報27919點。
【09︰50】周大福 （01929） 升半成，高見10.84元。截至2020年12月底第三季，周大福單季零售值錄得增長，按年回升17.5%，較前一季度增長2.6%加快。
【零售寒冬】周大福上季零售值增長17% 內地大增26%、港澳跌幅收窄
【09︰47】滙豐 （00005） 升近0.4%，高見43.4元。據聯交所資料顯示，伍淑清侄兒、美心掌舵人伍偉國申報上周在市場悉數沽售所持的10萬股滙豐，套現433萬元。
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【09︰44】中移動 （00941） 升幅擴大至逾2%，高見44.95元；聯通 （00762） 升逾2%，高見4.79元；中電信 （00728） 亦升逾2%，高見2.04元。
【09︰42】新創建 （00659） 升逾3%，高見7.87元。新創建間接全資附屬Beauty Ocean擬向蘇伊士亞洲悉售蘇伊士新創建已發行股本42%，代價為41.73億元。另外，新創建向蘇伊士新創建出售其全資附屬新創建香港投資的全數股本，代價23.6億元。
【09︰39】特斯拉Tesla（美：TSLA）股價跌逾7%，比亞迪 （01211） 挫逾半成；贛鋒鋰業 （01772） 跌逾4%。
【09︰36】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌近0.6%；美團 （03690） 跌近1.1%；小米 （01810） 升近2.5%。
【09︰31】吉利 （00175） 續回吐逾2%，另外比亞迪 （01211） 亦跌逾2%。
【09︰30】港股開市後跌幅擴至百點，恒生指數跌108點，報27800點。
【09︰28】內地三大股指低開，上證跌近0.4%，深證跌0.4%，創業板指跌0.4%。
【09︰23】恒生指數開報27894點，跌13點。騰訊 （00700） 跌近0.8%；網易 （0999） 跌逾2%；中移動 （00941） 續升近0.8%。
【09︰18】人民幣中間價報6.4823，下調59點。
【09︰05】人行開展50億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠50億元人民幣。
【08︰50】恒指黑期跌13點，報27892點；道指期貨升72點，報30974點。
【08︰35】達豐設備 （02153） 以每股1.73元定價，超額認購9.3倍，一手中籤率10%。
【新股IPO】達豐設備2153超額認購9.3倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【08︰15】Legion Consortium （02129） 以每股0.4元定價，公開發售部分共錄得近17.3萬人認購，超額認購442.37倍，一手中籤率1.09%。
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購 超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【07︰45】德運控股 （01440） 每股0.4元定價，超額認購32.62倍，一手中籤率10%。
【新股IPO】德運控股1440超額認購32倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.64元，跌0.36元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報587.43元，跌3.57元或0.6%。
更多ADR收市
【07︰30】美股受政治局勢不確定性影響，加上疫情反彈，美股高位回吐，道指曾挫265點，收市跌89點，報31008點；納指跌165點，報13036點；標指跌25點，報3799點。
港股ADR收報27822點，跌85點或0.3%。夜期收報27835點，跌150點，低水73點。
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責任編輯︰梁浩碩