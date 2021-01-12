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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數低開13點　中移動續升近0.8%（不斷更新）

股市 09:37 2021/01/12

分享：

港股市況不斷更新

美股高位回吐，道指跌89點。港股今早輕微低開，恒生指數開報27894點，跌13點。騰訊 （00700） 跌近0.8%；網易 （0999） 跌逾2%；中移動 （00941） 續升近0.8%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

冠軍分析師張憶東︰中港股市受惠經濟復甦　港股性價比較佳

即市走勢：

【09︰36】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌近0.6%；美團 （03690） 跌近1.1%；小米 （01810） 升近2.5%。

【09︰31】吉利 （00175） 續回吐逾2%，另外比亞迪 （01211） 亦跌逾2%。

【09︰30】港股開市後跌幅擴至百點，恒生指數跌108點，報27800點。

【09︰28】內地三大股指低開，上證跌近0.4%，深證跌0.4%，創業板指跌0.4%。

【09︰23】恒生指數開報27894點，跌13點。騰訊 （00700） 跌近0.8%；網易 （0999） 跌逾2%；中移動 （00941） 續升近0.8%。

【09︰18】人民幣中間價報6.4823，下調59點。

【09︰05】人行開展50億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠50億元人民幣。

【08︰50】恒指黑期跌13點，報27892點；道指期貨升72點，報30974點。

【08︰35】達豐設備  （02153） 以每股1.73元定價，超額認購9.3倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】達豐設備2153超額認購9.3倍　一手中籤率10%（附分配結果）

【08︰15】Legion Consortium （02129） 以每股0.4元定價，公開發售部分共錄得近17.3萬人認購，超額認購442.37倍，一手中籤率1.09%。

【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）

【07︰45】德運控股 （01440） 每股0.4元定價，超額認購32.62倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】德運控股1440超額認購32倍　一手中籤率10%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.64元，跌0.36元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報587.43元，跌3.57元或0.6%。

更多ADR收市

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【07︰30】美股受政治局勢不確定性影響，加上疫情反彈，美股高位回吐，道指曾挫265點，收市跌89點，報31008點；納指跌165點，報13036點；標指跌25點，報3799點。

港股ADR收報27822點，跌85點或0.3%。夜期收報27835點，跌150點，低水73點。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 騰訊控股（00700） IPO 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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