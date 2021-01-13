【恒指夜期】聯想集團ADR升11%較港高2% 恒指夜期收市跌23點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

恒指夜期走勢反覆，收市跌23點，收報28243點，低水34點。大型藍籌股ADR靠穩，中概股升勢強勁，小鵬汽車升17%，百度升11%，嗶哩嗶哩升2%。聯想擬發CDR，股價在港偷步升8.9%後，ADR亦升11%，較港收市價高2.2%。

港股繼續造好，大市昨早段跌百點後轉升，午後升幅擴大至逾300點，恒指收報28276點，升368點收企二萬八。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 及國壽 （02628） 分別升逾6%；友邦 （01299） 升逾4%破頂升穿100元，高位收報103元。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

冠軍分析師張憶東︰中港股市受惠經濟復甦 港股性價比較佳

【小米股價】雷軍：40歲時「一事無成」決定創辦小米 小米不需要就是我退休之時

【盈富基金】林鄭月娥：撤換管理人由金管局決定 美國行政命令擾亂金融秩序

【反制BNO】林鄭月娥：行會無討論BNO議題 受不合理制裁不可能不理

【美國制裁】任志剛：道富不適合任盈富基金管理人

即市走勢：

【23︰15】夜期反覆，現轉升6點。

【23︰11】聯想集團提議CDRs發行並上市，其ADR漲逾10%，報21.23美元，較港收價高2.2%。

【22︰30】美股開市，道指高開29點，納指升29點，標指升3點。恒指夜期跌18點，報28248點。

【21︰48】金沙中國創辦人兼主席Adelson辭世 享年87歲

【21︰46】聯想集團擬發行CDR於上交所科創板上市 籌資用於研發及戰略投資

【新股IPO】來港上市觸礁 曠視科技擬發行CDR於A股科創板上市

【21︰45】夜期跌31點，低水42點。

【20︰48】恒指夜期跌3點，低水14點。

【19︰53】恒指夜期轉跌，現跌21點，報28245點。

【18︰45】恒指夜期升幅收窄至7點，低水4點。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯、恒大物業、錦欣生殖、聯想、招行、上海電氣︰立即觀看】

【17︰53】港視HKTVmall搞網上花市 花農可以特惠佣金開網站

【17︰52】恒指夜期升44點，報28310點，高水33點。

【16︰20】4隻新股今暗盤 Legion Consortium曾升一倍

【16︰10】恒指收報28276點，升368點收企二萬八。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 及國壽 （02628） 分別升逾6%；友邦 （01299） 升逾4%破頂升穿100元，高位收報103元。

【16︰00】恒指U盤前升363點，報28271點。

【15︰39】國壽 （02628） 尾市升幅擴大至逾6%，高見17.86元。

【15︰30】騰訊 （00700） 升0.5%。據外電報道指，騰訊音樂（美：TME）計劃來港作第二上市，公司計劃集資約20億美元（約156億港元）。

【新股IPO】騰訊音樂計劃來港第二上市 集資約156億元

【15︰30】港股尾市升300點，升至28200點水平。

【15︰00】內地股市造好，上證升近2.2%；深證升近2.3%；創業板指升2.8%。

【14︰56】中移動 （00941） 最新升7%，報47元。

【14︰40】野村：經濟復甦料中資金融股值得重估 中國太平現飈11%

【14︰37】港股升幅擴大至275點，報28183點。

【14︰13】大市升逾200點，恒生指數報28132點，升224點。

【14︰13】世紀聯合 （01959） 午後飈升近1.1倍，破頂高見1.33元。

【14︰11】內險股升幅午後進一步擴大，國壽 （02628） 升逾4%；平保 （02318） 升逾2%；財險 （02328） 、太保 （02601） 升逾3%。

【14︰05】比特幣回升至36000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾6%；雄岸科技 （01647） 升逾4%；栢能集團 （01263） 升逾2%。

【13︰55】ATMX午後續個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 跌近2%；小米 （01810） 升逾4%。

【13︰47】百濟神州與諾華達合作飆逾1成 亞盛、信達等生科股齊急升

【13︰46】友邦 （01299） 午後升穿100元水平，高見101元升2%。

【13︰32】恒指升近170點，報28079點。

【13︰31】TCL電子 （01070） 升逾5%。對於外媒報導TCL產品是否在美國大賣場陸續撤出，TCL電子相關負責人回應稱，核心原因是面板漲價，目前備貨不足。

【13︰28】中芯國際 （00981） 午後升逾6%，高見27元。

【13︰22】國美金融科技 （00628） 發盈喜，股價午後升逾7%，高見0.55元。國美金融科技公布，預期截至2020年12月31日止年度將錄得公司擁有人應佔溢利介乎約1200萬元至1800萬元人民幣。

【13︰11】港股午後初段升近100點，報28004點。

【12︰30】Legion Consortium2129追揸沽攻略 投資界料升幅約3至5成

【12︰00】恒指半日升129點，報28037點。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 升逾4%；小米 （01810） 升逾3%；友邦 （01299） 升1%破頂曾觸紅底。

【11︰47】內險股造好，國壽 （02628） 升逾2%；平保 （02318） 升逾1%；財險 （02328） 升逾2%；太保 （02601） 升逾2%，破頂高見35.6元。

【11︰40】大市中午收市前升約115點，報28023點。

【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.8%；深證升0.9%；創業板指升1.1%。

【11︰14】汽車股逆市向下，長汽 （02333） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （00175） 跌逾1%。

【異動股】汽車股回吐 長汽跌近一成、比亞迪跌4%

【11︰10】港股升幅擴大至200點，升至28100點水平。

【10︰53】友邦 （01299） 破頂高見100元，最新升近0.9%，報99.7元。

【友邦股價】友邦創新高曾觸100元「紅底股」

【10︰39】大市最新再升至於28000點水平，恒生指數升105點，報28013點。

【10︰33】港股最新升約72點，報27980點。

【10︰33】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見26.5元。

【10︰18】保利協鑫 （03800） 跌半成，低見1.19元。

【10︰13】中移動 （00941） 升逾4%，高見45.95元；聯通 （00762） 升逾3%；中電信 （00728） 升逾2%。

【10︰04】小米 （01810） 升幅擴大至逾4%，高見33.75元。

【09︰56】小米 （01810） 升逾3%，高見33.05元。小米集團副總裁，紅米Redmi品牌總經理盧偉冰在微博透露，紅米K40系列下月發布，定價2999元起。

【小米股價】紅米K40系列下月發布 小米股價曾升逾半成

【09︰54】耀才證券 （01428） 發盈喜，惟股價跌近7%，低見2.28元。去年4月至年底期間9個月，耀才證券未經審核綜合稅前溢利按年大幅上升約64%，達5.8億元。

【盈喜】耀才證券發盈喜 前三季稅前盈利升6成、創上市新高

【09︰51】港股最新轉升，恒生指數升11點，報27919點。

【09︰50】周大福 （01929） 升半成，高見10.84元。截至2020年12月底第三季，周大福單季零售值錄得增長，按年回升17.5%，較前一季度增長2.6%加快。

【零售寒冬】周大福上季零售值增長17% 內地大增26%、港澳跌幅收窄

【09︰47】滙豐 （00005） 升近0.4%，高見43.4元。據聯交所資料顯示，伍淑清侄兒、美心掌舵人伍偉國申報上周在市場悉數沽售所持的10萬股滙豐，套現433萬元。

【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月

【09︰44】中移動 （00941） 升幅擴大至逾2%，高見44.95元；聯通 （00762） 升逾2%，高見4.79元；中電信 （00728） 亦升逾2%，高見2.04元。

【09︰42】新創建 （00659） 升逾3%，高見7.87元。新創建間接全資附屬Beauty Ocean擬向蘇伊士亞洲悉售蘇伊士新創建已發行股本42%，代價為41.73億元。另外，新創建向蘇伊士新創建出售其全資附屬新創建香港投資的全數股本，代價23.6億元。

【新世界賣產】新創建65.33億出售環境業務資產

【09︰39】特斯拉Tesla（美：TSLA）股價跌逾7%，比亞迪 （01211） 挫逾半成；贛鋒鋰業 （01772） 跌逾4%。

【09︰36】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌近0.6%；美團 （03690） 跌近1.1%；小米 （01810） 升近2.5%。

【09︰31】吉利 （00175） 續回吐逾2%，另外比亞迪 （01211） 亦跌逾2%。

【09︰30】港股開市後跌幅擴至百點，恒生指數跌108點，報27800點。

【09︰28】內地三大股指低開，上證跌近0.4%，深證跌0.4%，創業板指跌0.4%。

【09︰23】恒生指數開報27894點，跌13點。騰訊 （00700） 跌近0.8%；網易 （0999） 跌逾2%；中移動 （00941） 續升近0.8%。

【09︰18】人民幣中間價報6.4823，下調59點。

【09︰05】人行開展50億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠50億元人民幣。

【08︰50】恒指黑期跌13點，報27892點；道指期貨升72點，報30974點。

【08︰35】達豐設備 （02153） 以每股1.73元定價，超額認購9.3倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】達豐設備2153超額認購9.3倍 一手中籤率10%（附分配結果）

【08︰15】Legion Consortium （02129） 以每股0.4元定價，公開發售部分共錄得近17.3萬人認購，超額認購442.37倍，一手中籤率1.09%。

【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購 超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）

【07︰45】德運控股 （01440） 每股0.4元定價，超額認購32.62倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】德運控股1440超額認購32倍 一手中籤率10%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.64元，跌0.36元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報587.43元，跌3.57元或0.6%。

更多ADR收市

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【07︰30】美股受政治局勢不確定性影響，加上疫情反彈，美股高位回吐，道指曾挫265點，收市跌89點，報31008點；納指跌165點，報13036點；標指跌25點，報3799點。

港股ADR收報27822點，跌85點或0.3%。夜期收報27835點，跌150點，低水73點。

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責任編輯︰梁浩碩