【恒指夜期】恒指升368點企二萬八、電訊內險股造好 恒指夜期轉跌（不斷更新）

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中移動941為何急升？7厘息吸引 連對冲基金都押注入場
港股繼續造好，大市早段跌百點後轉升，午後升幅擴大至逾300點，恒指收報28276點，升368點收企二萬八。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 及國壽 （02628） 分別升逾6%；友邦 （01299） 升逾4%破頂升穿100元，高位收報103元。恒指夜期早段升。
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焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞：
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【反制BNO】林鄭月娥：行會無討論BNO議題 受不合理制裁不可能不理
即市走勢：
【19︰53】恒指夜期轉跌，現跌21點，報28245點。
【18︰45】恒指夜期升幅收窄至7點，低水4點。
【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯、恒大物業、錦欣生殖、聯想、招行、上海電氣︰立即觀看】
【17︰53】港視HKTVmall搞網上花市 花農可以特惠佣金開網站
【17︰52】恒指夜期升44點，報28310點，高水33點。
【16︰20】4隻新股今暗盤 Legion Consortium曾升一倍
【16︰10】恒指收報28276點，升368點收企二萬八。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 及國壽 （02628） 分別升逾6%；友邦 （01299） 升逾4%破頂升穿100元，高位收報103元。
【16︰00】恒指U盤前升363點，報28271點。
【15︰39】國壽 （02628） 尾市升幅擴大至逾6%，高見17.86元。
【15︰30】騰訊 （00700） 升0.5%。據外電報道指，騰訊音樂（美：TME）計劃來港作第二上市，公司計劃集資約20億美元（約156億港元）。
【15︰30】港股尾市升300點，升至28200點水平。
【15︰00】內地股市造好，上證升近2.2%；深證升近2.3%；創業板指升2.8%。
【14︰56】中移動 （00941） 最新升7%，報47元。
【14︰40】野村：經濟復甦料中資金融股值得重估 中國太平現飈11%
【14︰37】港股升幅擴大至275點，報28183點。
【14︰13】大市升逾200點，恒生指數報28132點，升224點。
【14︰13】世紀聯合 （01959） 午後飈升近1.1倍，破頂高見1.33元。
【14︰11】內險股升幅午後進一步擴大，國壽 （02628） 升逾4%；平保 （02318） 升逾2%；財險 （02328） 、太保 （02601） 升逾3%。
【14︰05】比特幣回升至36000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾6%；雄岸科技 （01647） 升逾4%；栢能集團 （01263） 升逾2%。
【13︰55】ATMX午後續個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 跌近2%；小米 （01810） 升逾4%。
【13︰47】百濟神州與諾華達合作飆逾1成 亞盛、信達等生科股齊急升
【13︰46】友邦 （01299） 午後升穿100元水平，高見101元升2%。
【13︰32】恒指升近170點，報28079點。
【13︰31】TCL電子 （01070） 升逾5%。對於外媒報導TCL產品是否在美國大賣場陸續撤出，TCL電子相關負責人回應稱，核心原因是面板漲價，目前備貨不足。
【13︰28】中芯國際 （00981） 午後升逾6%，高見27元。
【13︰22】國美金融科技 （00628） 發盈喜，股價午後升逾7%，高見0.55元。國美金融科技公布，預期截至2020年12月31日止年度將錄得公司擁有人應佔溢利介乎約1200萬元至1800萬元人民幣。
【13︰11】港股午後初段升近100點，報28004點。
【12︰30】Legion Consortium2129追揸沽攻略 投資界料升幅約3至5成
【12︰00】恒指半日升129點，報28037點。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 升逾4%；小米 （01810） 升逾3%；友邦 （01299） 升1%破頂曾觸紅底。
【11︰47】內險股造好，國壽 （02628） 升逾2%；平保 （02318） 升逾1%；財險 （02328） 升逾2%；太保 （02601） 升逾2%，破頂高見35.6元。
【11︰40】大市中午收市前升約115點，報28023點。
【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.8%；深證升0.9%；創業板指升1.1%。
【11︰14】汽車股逆市向下，長汽 （02333） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （00175） 跌逾1%。
【11︰10】港股升幅擴大至200點，升至28100點水平。
【10︰53】友邦 （01299） 破頂高見100元，最新升近0.9%，報99.7元。
【10︰39】大市最新再升至於28000點水平，恒生指數升105點，報28013點。
【10︰33】港股最新升約72點，報27980點。
【10︰33】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見26.5元。
【10︰18】保利協鑫 （03800） 跌半成，低見1.19元。
【10︰13】中移動 （00941） 升逾4%，高見45.95元；聯通 （00762） 升逾3%；中電信 （00728） 升逾2%。
【10︰04】小米 （01810） 升幅擴大至逾4%，高見33.75元。
【09︰56】小米 （01810） 升逾3%，高見33.05元。小米集團副總裁，紅米Redmi品牌總經理盧偉冰在微博透露，紅米K40系列下月發布，定價2999元起。
【09︰54】耀才證券 （01428） 發盈喜，惟股價跌近7%，低見2.28元。去年4月至年底期間9個月，耀才證券未經審核綜合稅前溢利按年大幅上升約64%，達5.8億元。
【09︰51】港股最新轉升，恒生指數升11點，報27919點。
【09︰50】周大福 （01929） 升半成，高見10.84元。截至2020年12月底第三季，周大福單季零售值錄得增長，按年回升17.5%，較前一季度增長2.6%加快。
【零售寒冬】周大福上季零售值增長17% 內地大增26%、港澳跌幅收窄
【09︰47】滙豐 （00005） 升近0.4%，高見43.4元。據聯交所資料顯示，伍淑清侄兒、美心掌舵人伍偉國申報上周在市場悉數沽售所持的10萬股滙豐，套現433萬元。
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【09︰44】中移動 （00941） 升幅擴大至逾2%，高見44.95元；聯通 （00762） 升逾2%，高見4.79元；中電信 （00728） 亦升逾2%，高見2.04元。
【09︰42】新創建 （00659） 升逾3%，高見7.87元。新創建間接全資附屬Beauty Ocean擬向蘇伊士亞洲悉售蘇伊士新創建已發行股本42%，代價為41.73億元。另外，新創建向蘇伊士新創建出售其全資附屬新創建香港投資的全數股本，代價23.6億元。
【09︰39】特斯拉Tesla（美：TSLA）股價跌逾7%，比亞迪 （01211） 挫逾半成；贛鋒鋰業 （01772） 跌逾4%。
【09︰36】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌近0.6%；美團 （03690） 跌近1.1%；小米 （01810） 升近2.5%。
【09︰31】吉利 （00175） 續回吐逾2%，另外比亞迪 （01211） 亦跌逾2%。
【09︰30】港股開市後跌幅擴至百點，恒生指數跌108點，報27800點。
【09︰28】內地三大股指低開，上證跌近0.4%，深證跌0.4%，創業板指跌0.4%。
【09︰23】恒生指數開報27894點，跌13點。騰訊 （00700） 跌近0.8%；網易 （0999） 跌逾2%；中移動 （00941） 續升近0.8%。
【09︰18】人民幣中間價報6.4823，下調59點。
【09︰05】人行開展50億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠50億元人民幣。
【08︰50】恒指黑期跌13點，報27892點；道指期貨升72點，報30974點。
【08︰35】達豐設備 （02153） 以每股1.73元定價，超額認購9.3倍，一手中籤率10%。
【新股IPO】達豐設備2153超額認購9.3倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【08︰15】Legion Consortium （02129） 以每股0.4元定價，公開發售部分共錄得近17.3萬人認購，超額認購442.37倍，一手中籤率1.09%。
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購 超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【07︰45】德運控股 （01440） 每股0.4元定價，超額認購32.62倍，一手中籤率10%。
【新股IPO】德運控股1440超額認購32倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.64元，跌0.36元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報587.43元，跌3.57元或0.6%。
更多ADR收市
【07︰30】美股受政治局勢不確定性影響，加上疫情反彈，美股高位回吐，道指曾挫265點，收市跌89點，報31008點；納指跌165點，報13036點；標指跌25點，報3799點。
港股ADR收報27822點，跌85點或0.3%。夜期收報27835點，跌150點，低水73點。
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責任編輯︰梁浩碩