【恒指夜期】恒指企二萬八、電訊內險股造好 恒指夜期跌31點（不斷更新）

下一篇文章
【盈富基金】林鄭月娥：金管局有「剩餘影響力」 金管局：監督委員會人事須由委員會本身作出（第二版）
港股繼續造好，大市早段跌百點後轉升，午後升幅擴大至逾300點，恒指收報28276點，升368點收企二萬八。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 及國壽 （02628） 分別升逾6%；友邦 （01299） 升逾4%破頂升穿100元，高位收報103元。恒指夜期早段升。
美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】
焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞：
【小米股價】雷軍：40歲時「一事無成」決定創辦小米 小米不需要就是我退休之時
【盈富基金】林鄭月娥：撤換管理人由金管局決定 美國行政命令擾亂金融秩序
【反制BNO】林鄭月娥：行會無討論BNO議題 受不合理制裁不可能不理
即市走勢：
【21︰48】金沙中國創辦人兼主席Adelson辭世 享年87歲
【21︰46】聯想集團擬發行CDR於上交所科創板上市 籌資用於研發及戰略投資
【新股IPO】來港上市觸礁 曠視科技擬發行CDR於A股科創板上市
【21︰45】夜期跌31點，低水42點。
【20︰48】恒指夜期跌3點，低水14點。
【19︰53】恒指夜期轉跌，現跌21點，報28245點。
【18︰45】恒指夜期升幅收窄至7點，低水4點。
【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯、恒大物業、錦欣生殖、聯想、招行、上海電氣︰立即觀看】
【17︰53】港視HKTVmall搞網上花市 花農可以特惠佣金開網站
【17︰52】恒指夜期升44點，報28310點，高水33點。
【16︰20】4隻新股今暗盤 Legion Consortium曾升一倍
【16︰10】恒指收報28276點，升368點收企二萬八。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 及國壽 （02628） 分別升逾6%；友邦 （01299） 升逾4%破頂升穿100元，高位收報103元。
【16︰00】恒指U盤前升363點，報28271點。
【15︰39】國壽 （02628） 尾市升幅擴大至逾6%，高見17.86元。
【15︰30】騰訊 （00700） 升0.5%。據外電報道指，騰訊音樂（美：TME）計劃來港作第二上市，公司計劃集資約20億美元（約156億港元）。
【15︰30】港股尾市升300點，升至28200點水平。
【15︰00】內地股市造好，上證升近2.2%；深證升近2.3%；創業板指升2.8%。
【14︰56】中移動 （00941） 最新升7%，報47元。
【14︰40】野村：經濟復甦料中資金融股值得重估 中國太平現飈11%
【14︰37】港股升幅擴大至275點，報28183點。
【14︰13】大市升逾200點，恒生指數報28132點，升224點。
【14︰13】世紀聯合 （01959） 午後飈升近1.1倍，破頂高見1.33元。
【14︰11】內險股升幅午後進一步擴大，國壽 （02628） 升逾4%；平保 （02318） 升逾2%；財險 （02328） 、太保 （02601） 升逾3%。
【14︰05】比特幣回升至36000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾6%；雄岸科技 （01647） 升逾4%；栢能集團 （01263） 升逾2%。
【13︰55】ATMX午後續個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 跌近2%；小米 （01810） 升逾4%。
【13︰47】百濟神州與諾華達合作飆逾1成 亞盛、信達等生科股齊急升
【13︰46】友邦 （01299） 午後升穿100元水平，高見101元升2%。
【13︰32】恒指升近170點，報28079點。
【13︰31】TCL電子 （01070） 升逾5%。對於外媒報導TCL產品是否在美國大賣場陸續撤出，TCL電子相關負責人回應稱，核心原因是面板漲價，目前備貨不足。
【13︰28】中芯國際 （00981） 午後升逾6%，高見27元。
【13︰22】國美金融科技 （00628） 發盈喜，股價午後升逾7%，高見0.55元。國美金融科技公布，預期截至2020年12月31日止年度將錄得公司擁有人應佔溢利介乎約1200萬元至1800萬元人民幣。
【13︰11】港股午後初段升近100點，報28004點。
【12︰30】Legion Consortium2129追揸沽攻略 投資界料升幅約3至5成
【12︰00】恒指半日升129點，報28037點。中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 升逾4%；小米 （01810） 升逾3%；友邦 （01299） 升1%破頂曾觸紅底。
【11︰47】內險股造好，國壽 （02628） 升逾2%；平保 （02318） 升逾1%；財險 （02328） 升逾2%；太保 （02601） 升逾2%，破頂高見35.6元。
【11︰40】大市中午收市前升約115點，報28023點。
【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.8%；深證升0.9%；創業板指升1.1%。
【11︰14】汽車股逆市向下，長汽 （02333） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （00175） 跌逾1%。
【11︰10】港股升幅擴大至200點，升至28100點水平。
【10︰53】友邦 （01299） 破頂高見100元，最新升近0.9%，報99.7元。
【10︰39】大市最新再升至於28000點水平，恒生指數升105點，報28013點。
【10︰33】港股最新升約72點，報27980點。
【10︰33】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見26.5元。
【10︰18】保利協鑫 （03800） 跌半成，低見1.19元。
【10︰13】中移動 （00941） 升逾4%，高見45.95元；聯通 （00762） 升逾3%；中電信 （00728） 升逾2%。
【10︰04】小米 （01810） 升幅擴大至逾4%，高見33.75元。
【09︰56】小米 （01810） 升逾3%，高見33.05元。小米集團副總裁，紅米Redmi品牌總經理盧偉冰在微博透露，紅米K40系列下月發布，定價2999元起。
【09︰54】耀才證券 （01428） 發盈喜，惟股價跌近7%，低見2.28元。去年4月至年底期間9個月，耀才證券未經審核綜合稅前溢利按年大幅上升約64%，達5.8億元。
【09︰51】港股最新轉升，恒生指數升11點，報27919點。
【09︰50】周大福 （01929） 升半成，高見10.84元。截至2020年12月底第三季，周大福單季零售值錄得增長，按年回升17.5%，較前一季度增長2.6%加快。
【零售寒冬】周大福上季零售值增長17% 內地大增26%、港澳跌幅收窄
【09︰47】滙豐 （00005） 升近0.4%，高見43.4元。據聯交所資料顯示，伍淑清侄兒、美心掌舵人伍偉國申報上周在市場悉數沽售所持的10萬股滙豐，套現433萬元。
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【09︰44】中移動 （00941） 升幅擴大至逾2%，高見44.95元；聯通 （00762） 升逾2%，高見4.79元；中電信 （00728） 亦升逾2%，高見2.04元。
【09︰42】新創建 （00659） 升逾3%，高見7.87元。新創建間接全資附屬Beauty Ocean擬向蘇伊士亞洲悉售蘇伊士新創建已發行股本42%，代價為41.73億元。另外，新創建向蘇伊士新創建出售其全資附屬新創建香港投資的全數股本，代價23.6億元。
【09︰39】特斯拉Tesla（美：TSLA）股價跌逾7%，比亞迪 （01211） 挫逾半成；贛鋒鋰業 （01772） 跌逾4%。
【09︰36】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌近0.6%；美團 （03690） 跌近1.1%；小米 （01810） 升近2.5%。
【09︰31】吉利 （00175） 續回吐逾2%，另外比亞迪 （01211） 亦跌逾2%。
【09︰30】港股開市後跌幅擴至百點，恒生指數跌108點，報27800點。
【09︰28】內地三大股指低開，上證跌近0.4%，深證跌0.4%，創業板指跌0.4%。
【09︰23】恒生指數開報27894點，跌13點。騰訊 （00700） 跌近0.8%；網易 （0999） 跌逾2%；中移動 （00941） 續升近0.8%。
【09︰18】人民幣中間價報6.4823，下調59點。
【09︰05】人行開展50億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠50億元人民幣。
【08︰50】恒指黑期跌13點，報27892點；道指期貨升72點，報30974點。
【08︰35】達豐設備 （02153） 以每股1.73元定價，超額認購9.3倍，一手中籤率10%。
【新股IPO】達豐設備2153超額認購9.3倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【08︰15】Legion Consortium （02129） 以每股0.4元定價，公開發售部分共錄得近17.3萬人認購，超額認購442.37倍，一手中籤率1.09%。
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購 超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【07︰45】德運控股 （01440） 每股0.4元定價，超額認購32.62倍，一手中籤率10%。
【新股IPO】德運控股1440超額認購32倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.64元，跌0.36元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報587.43元，跌3.57元或0.6%。
更多ADR收市
【07︰30】美股受政治局勢不確定性影響，加上疫情反彈，美股高位回吐，道指曾挫265點，收市跌89點，報31008點；納指跌165點，報13036點；標指跌25點，報3799點。
港股ADR收報27822點，跌85點或0.3%。夜期收報27835點，跌150點，低水73點。
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！
責任編輯︰梁浩碩