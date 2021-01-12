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【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）

新股IPO 08:12 2021/01/12

分享：

【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）

Legion Consortium （02129） 公布招股結果，新加坡物流服務供應商Legion Consortium以每股0.4元定價，集資淨額4160萬元，Legion Consortium一手中籤率1.09%，抽100手（500,000股）穩獲一手。【分配結果】

Legion Consortium配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Legion Consortium於公開發售部分共錄得近17.3萬人認購，超額認購442.37倍，配售部分已獲適度超額認購。

公司集資所得42.6%將用於策略性收購；39.7%用於擴充貨車運輸服務分部的車隊及相關勞工資源；6.1%用於增加及鞏固貨運代理服務分部，包括租用更多辦公空間及增加相關勞工資源；11.1%用於購買一套會計及營運系統及增加相關勞工資源；0.5%將用作營運資金及其他一般企業用途。

Legion Consortium將於1月13日掛牌。

【新股IPO】Legion Consortium2129今日起招股　一手入場費2626元

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責任編輯︰梁浩碩

港股 LEGION CONSO（02129） IPO

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